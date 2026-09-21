Những công việc hái ra tiền' của Doãn Hải My - bà xã Đoàn Văn Hậu

Doãn Hải My hiện được biết đến với hình ảnh một nàng WAG có ngoại hình nổi bật và nền tảng học vấn tốt. Thế nhưng, trước khi trở thành vợ của Đoàn Văn Hậu, cô đã có những hoạt động nghề nghiệp riêng.

Một trong những công việc gắn với Hải My từ khá sớm là người mẫu ảnh. Trước khi bước vào cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, cô đã tham gia chụp hình và hoạt động trong lĩnh vực này. Sau cuộc thi, sự quan tâm của công chúng dành cho Hải My tăng lên, đồng nghĩa với việc cô có thêm nhiều cơ hội hợp tác với các thương hiệu.

Doãn Hải My - bà xã Đoàn Văn Hậu.

Không dừng lại ở công việc liên quan đến hình ảnh, Hải My còn sớm thử sức trong lĩnh vực kinh doanh.

Tháng 5/2021, khi vẫn đang là sinh viên năm thứ ba, cô bắt đầu mở một cửa hàng tại khu vực trung tâm Hà Nội, kinh doanh các sản phẩm mỹ phẩm và phụ kiện dành cho nam giới.

Đây cũng là một hướng đi đáng chú ý bởi thời điểm bắt đầu kinh doanh, Hải My vẫn còn khá trẻ và đang song song hoàn thành việc học. Công việc kinh doanh sau đó trở thành một trong những hoạt động mà cô thường xuyên nhắc đến khi chia sẻ về sự nghiệp.

Ngay từ khi còn là sinh viên, Doãn Hải My đã thử sức với công việc kinh doanh.

Đến năm 2023, khi một người theo dõi đặt câu hỏi về công việc trên Instagram, Doãn Hải My đã liệt kê 3 hoạt động mà cô đang làm. Bên cạnh cửa hàng mỹ phẩm dành cho nam, cô nhận quay video, chụp ảnh cho các nhãn hàng và làm affiliate.

Việc cùng lúc theo đuổi nhiều công việc giúp Hải My có thêm những nguồn thu khác nhau, đồng thời tận dụng được lợi thế về hình ảnh và nền tảng mạng xã hội.

Trong số đó, affiliate là hình thức tạo thu nhập thông qua việc giới thiệu sản phẩm, dịch vụ trên các nền tảng trực tuyến. Còn với các dự án quay video, chụp hình, lợi thế về ngoại hình và lượng người theo dõi là những yếu tố giúp Hải My có cơ hội hợp tác với các thương hiệu.

Dù từng cởi mở chia sẻ về công việc, người đẹp khá kín tiếng khi đề cập đến con số thu nhập.

Dù kiếm ra thu nhập từ nhiều công việc khác nhau nhưng Doãn Hải My từ chối tiết lộ con số cụ thể.

Trước đó, vào tháng 8/2022, trong một buổi livestream, Hải My từng nhận được câu hỏi về vấn đề này. Cô cho biết bản thân có công việc và đang làm chủ một thương hiệu mỹ phẩm riêng, đồng thời không muốn công khai mức thu nhập hàng tháng vì đây là vấn đề cá nhân.

Ngoài công việc, Hải My còn từng chia sẻ mong muốn tiếp tục học tập sau khi hoàn thành bậc đại học. Đến nay, cô đã bắt đầu theo học chương trình Thạc sĩ, qua đó tiếp tục thực hiện kế hoạch học lên cao mà bản thân từng đề cập.

Doãn Hải My tiếp tục đầu tư cho con đường học vấn qua chương trình học Thạc sĩ.

Trên mạng xã hội, bà xã Đoàn Văn Hậu thường đăng tải những khoảnh khắc đời thường, các chuyến đi và hình ảnh về phong cách thời trang. Cuộc sống của cặp đôi cũng thường xuyên nhận được sự chú ý, từ những món đồ thời trang cao cấp cho đến nhà cửa, xe cộ và các chuyến du lịch.