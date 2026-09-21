ATVNCG 2026 xác nhận nghi vấn vi phạm bản quyền, xin lỗi GUCCI và Nhà Lục Lạc

Tại Công diễn 5 ATVNCG 2026, Nhà Lục Lạc gồm Will, Thỏ (Da LAB), Cheng, K.O, Thanh Duy và Duy Khánh trình diễn ca khúc Chuyện Chàng Cô Đơn. Tiết mục xây dựng bối cảnh 6 người bạn cùng đến dự một đám cưới, với sân khấu sử dụng mô hình cổng cưới mang phong cách nhà hát thu nhỏ. Nhà Lục Lạc giành chiến thắng ở lượt đấu này.

Sân khấu Nhà Lục Lạc. - Ảnh: YeaH1.

Sau khi tập 12 lên sóng, hình ảnh sân khấu được một bộ phận cư dân mạng đặt cạnh mẫu thiệp mời 3D của show Gucci Spring Summer 2017 Women's Collection. Những điểm tương đồng được chỉ ra gồm cấu trúc mô hình, cổng vòm, rèm và các chi tiết trang trí. Vụ việc sau đó nhận được nhiều thảo luận trên mạng xã hội.

T﻿hiệp mời 3D của show Gucci Spring Summer 2017 Women's Collection.

Ngay sau khi những hình ảnh đối chiếu được chia sẻ, BTC Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 đã có động thái trấn an khán giả. Trong thông báo đầu tiên, chương trình cho biết đã ghi nhận phản ánh liên quan đến phần artwork của tiết mục Chuyện Chàng Cô Đơn, đồng thời phối hợp với đội ngũ mỹ thuật để làm rõ và sẽ sớm có phản hồi chính thức. Đến chiều 21/9, BTC chính thức xác nhận chi tiết thiết kế cổng cưới trong tiết mục có sử dụng mẫu thiết kế thiệp mời năm 2017 của thương hiệu GUCCI và xác định đây là sự cố vi phạm bản quyền. BTC đồng thời nhận trách nhiệm trong quy trình kiểm duyệt nội dung, hình ảnh trước khi phát sóng.

Thông báo về hướng xử lý của chương trình về sân khấu Nhà Lục Lạc.

Về hướng xử lý, BTC cho biết đang liên hệ với phía GUCCI để gửi lời xin lỗi chính thức, báo cáo sự việc và phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến bản quyền. Ban biên tập cũng đang rà soát, biên tập lại hình ảnh vi phạm trong tiết mục. Quá trình xử lý kỹ thuật có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm theo dõi chương trình, theo thông báo từ BTC.

Bên cạnh đó, BTC cho biết sẽ có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với nhân sự chịu trách nhiệm trực tiếp, đồng thời thắt chặt toàn bộ quy trình kiểm duyệt bản quyền đối với các tiết mục còn lại nhằm tránh lặp lại sự cố tương tự.

Trong thông báo, BTC gửi lời xin lỗi đến thương hiệu GUCCI, các Anh Tài Nhà Lục Lạc và khán giả. Chương trình cũng cho biết ghi nhận những góp ý, phê bình liên quan đến sự việc.

Trước đó, trong BC Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai cũng chia sẻ đang phối hợp xử lý.