NSX Anh trai vượt ngàn chông gai xin lỗi

Ngày 21/9, nhà sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 lên tiếng về sự việc liên quan đến chi tiết thiết kế sân khấu cổng cưới trong tiết mục Chuyện chàng cô đơn của Nhà Lục Lạc. Đơn vị này xác nhận vi phạm bản quyền đối với mẫu thiết kế thiệp mời năm 2017 của thương hiệu GUCCI trong trong tiết mục nói trên và nhận trách nhiệm.

Nhà sản xuất gửi lời xin lỗi đến thương hiệu, 6 anh tài của Nhà Lục Lạc cùng khán giả.

Đơn vị này cho biết đang liên hệ với thương hiệu để gửi lời xin lỗi chính thức, báo cáo sự việc và phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến bản quyền theo đúng quy định.

Nhà sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai thừa nhận sai sót về chi tiết thiết kế sân khấu cổng cưới trong tiết mục Chuyện chàng cô đơn. Ảnh: NSX/Gucci.

Về việc xử lý và cập nhật lại tiết mục phát sóng, nhà sản xuất tiến hành rà soát và biên tập lại hình ảnh vi phạm.

Nhà sản xuất cam kết có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với nhân sự chịu trách nhiệm trực tiếp, đồng thời thắt chặt toàn bộ quy trình kiểm duyệt bản quyền cho tất cả các tiết mục còn lại của chương trình để đảm bảo không lặp lại bất kỳ sự cố tương tự nào.

"Quá trình xử lý kỹ thuật này sẽ mất thời gian để xử lý cũng như sẽ ảnh hưởng tới trải nghiệm của khán giả khi theo dõi chương trình, chúng tôi chân thành xin lỗi và mong nhận được sự thông cảm của quý khán giả.... Chúng tôi ghi nhận mọi lời góp ý, phê bình thẳng thắn và xem đây là bài học đắt giá trong công tác tổ chức sản xuất và quản lý của mình", theo nhà sản xuất.

Ngay sau đó, Vĩ Khang - giám đốc nghệ thuật của chương trình - lên tiếng thừa nhận trách nhiệm khi để ra sai sót nghiêm trọng về tác quyền tác phẩm.

Anh cho biết trong quá trình thực hiện đã sử dụng thiết kế của một mẫu thiệp mời của GUCCI 2017 làm cơ sở tham khảo và phát triển cho phần hình ảnh trang trí sân khấu. Tuy nhiên, phần artwork đã dùng cho chi tiết tạo hình đã đi quá giới hạn của việc tham khảo mà trở thành một phần sao chép, trong khi chưa xin được quyền sử dụng các chi tiết thiết kế.

Vĩ Khang nói đang liên hệ với phía đại diện thương hiệu để gửi lời xin lỗi chính thức và xin được phối hợp xử lý các vấn đề bản quyền theo đúng quy định.

Đồng thời, anh đã và đang phối hợp với nhà sản xuất chương trình tiến hành rà soát và chỉnh sửa/thay thế các hình ảnh vi phạm trong các bản ghi hình trên các nền tảng phát sóng chính thức của chương trình trong thời gian làm việc với đại diện thương hiệu.

"Tôi nghiêm túc nhận trách nhiệm thuộc về mình trong việc nghiên cứu và kiểm duyệt thiết kế với team art. Sai sót này của tôi đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến công sức, tâm huyết của các anh tài nhà Lục Lạc - những người hoàn toàn không liên quan đến quá trình thiết kế này - cũng như uy tín của ban tổ chức, các ê-kíp cộng sự và niềm tin từ phía khán giả. Đây là một bài học rất lớn đối với tôi trong quá trình làm nghề. Tôi sẽ nghiêm túc điều chỉnh quy trình kiểm tra nguồn tham khảo và bản quyền để tránh lặp lại những thiếu sót tương tự trong tương lai", Vĩ Khang chia sẻ.

Trước đó, tiết mục Chuyện chàng cô đơn của Nhà Lục Lạc thuộc vòng công diễn 4 lên sóng vào tối 19/9. Ngay sau đó, khán giả nhanh chóng phát hiện chi tiết thiết kế sân khấu cổng cưới của tiết mục này giống với mẫu thiết kế thiệp mời năm 2017 của thương hiệu GUCCI. Trên mạng xã hội, nhiều tài khoản có các bài đăng, chỉ trích nhà sản xuất khi để xảy sự việc nói trên.

Anh trai vượt ngàn chông gai đang bước vào chặng cuối. Tuy nhiên, những ngày qua, show thực tế xảy ra nhiều lùm xùm trên mạng xã hội lẫn kết quả chương trình ở công diễn 4.

Vào giữa tháng 9, khi Liên minh Nguyên tố Mỹ Mãn thắng cuộc trong trò chơi bình chọn và được trao quyền quản lý fanpage chương trình trong 5 tiếng, anh tài Đông Hùng có bài đăng lời cảm ơn tới các bộ phận đứng sau chương trình nhưng không nhắc đến dancer, biên đạo và stylist.

Sau đó, một số dancer của chương trình có bài đăng, bình luận với nội dung tiêu cực nhắm tới Đông Hùng, dàn anh tài, nhà sản xuất. Sự việc gây bàn tán trên các nền tảng mạng.

Dancer Kim Anh - người được nhắc đến nhiều nhất giữa cuộc tranh luận trên mạng xã hội - lên tiếng xin lỗi. Trong bài đăng, cô gửi lời xin lỗi đến Đông Hùng, các nghệ sĩ thuộc Liên Minh Nguyên Tố Mỹ Mãn, khán giả và ê-kíp chương trình.

Đến sáng 18/9, OH Dance Team - đơn vị có dàn vũ công đang hợp tác với chương trình - đăng tải thông báo về việc loại Kim Anh khỏi các dự án tiếp theo của Anh trai vượt ngàn chông gai.