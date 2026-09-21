Seol In Ah - Im Si Wan 'gấp đôi đẹp trai', có tái hiện cơn sốt Tiệm Cà Phê Hoàng Tử?

Kỳ vọng Love in Disguise có thể tái hiện thành công của Tiệm Cà Phê Hoàng Tử đến từ chính đội ngũ sản xuất. Đạo diễn phim đánh giá cao và bày tỏ rất hài lòng khi chọn Seol In Ah vào vai chính, trông đợi nữ diễn viên có thể kế thừa "huyền thoại nữ giả nam" trên màn ảnh như cách Yoon Eun Hye hóa thân thành Go Eun Chan gần 20 năm trước.

Sự tự tin của đạo diễn Love in Disguise không vô lý. Bởi khán giả đã náo loạn và ưng ý ngay khi những hình ảnh đầu tiên trong giao diện giả nam của Seol In Ah được đăng tải. Cô trông vừa mạnh mẽ vừa có nét thanh tú chuẩn vẻ đẹp phi giới tính. Khi so sánh với bản webtoon, dân mạng lại càng thỏa mãn khi Im Si Wan và Seol In Ah có ngoại hình và khí chất như Kang Jae Hee và Yoon Yi Jun bước ra.

"Love in Disguise" ăn điểm ở khâu chọn diễn viên và tạo hình.

Phần nhìn đã đủ hấp dẫn, Love in Disguise có thể thành công như Tiệm Cà Phê Hoàng Tử hay không phụ thuộc vào nội dung khi chính thức phát sóng. Theo bản gốc, tình tiết sẽ pha giữa lãng mạn, hài hước và giật gân.

Teaser đầu tiên của phim vừa kịch tính vừa "cờ-ring", theo trend "em đã phạm tội - tội "đánh cắp" trái tim tôi". "Phản ứng hóa học" của bộ đôi Im Si Wan - Seol In Ah được khán giả đánh giá khá "bén", tiềm năng "bùng cháy" cao.

Kang Jae Hee (Seol In Ah) sở hữu thể lực vượt trội và tinh thần thép. Cô từng là hạ sĩ thuộc Lục quân, giữ 9 đẳng Judo, Hapkido, Taekwondo. Jae Hee tiếp nhận một vụ án mạng mà Yoon Yi Jun (Im Si Wan) là tình nghi số 1. Để tiếp cận anh và điều tra, cô cải trang thành nam, ứng tuyển vị trí thư ký riêng của anh.

Dù là nghi phạm, Yi Jun không hề nao núng. Anh là thế hệ thứ 3 của gia đình tài phiệt, người thừa kế hàng đầu của Tập đoàn Taegang. Yoon Yi Jun có ngoại hình, có năng lực, sống theo tiêu chuẩn hoàn hảo. Tuy nhiên, người đàn ông khắt khe khiến nhân viên luôn trong trạng thái căng thẳng này lại là "con sen" mềm xèo của bé mèo Jerry khi ở nhà.

Khán giả có thể tưởng tượng ra những tình huống hài hước khi "tổng tài" Yoon bắt đầu rung động vì "chàng thư ký". Trong khi Kang Jae Hee sẽ phải điên đầu giữa việc điều tra và đáp ứng "anh sếp" khó chiều. Phim có tình tiết án mạng làm sợi dây kết nối nhưng nhìn chung, nội dung sẽ không nặng nề (dựa theo bản gốc).

Love in Disguise sẽ chiếu từ ngày 19/10.