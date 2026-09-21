Phương Trinh Jolie nói thẳng về hào quang showbiz: 'Nghệ sĩ cần sống tử tế'

Xuất hiện trong chương trình Biến hóa bất ngờ, Phương Trinh Jolie có những chia sẻ đáng chú ý về hành trình hoạt động nghệ thuật cũng như cách một nghệ sĩ duy trì dấu ấn cá nhân sau nhiều năm làm nghề.

Theo nữ ca sĩ, người hoạt động nghệ thuật phải biết cập nhật xu hướng, thay đổi hình ảnh và cách xuất hiện để phù hợp với thị hiếu. Tuy nhiên, sự thay đổi đó không đồng nghĩa với việc đánh mất bản sắc.

Phương Trinh Jolie cho biết nếu khoảng 20 năm trước, cách hát của cô chịu ảnh hưởng nhiều từ thính phòng và cổ điển thì hiện tại, nữ ca sĩ hướng đến lối thể hiện nhẹ nhàng hơn, phù hợp với thị hiếu âm nhạc của khán giả trẻ.

Dù vậy, cô cho rằng với một ca sĩ, điều quan trọng cần giữ lại vẫn là giọng hát và nền tảng chuyên môn.

Phương Trinh Jolie: “Nghệ sĩ cần sống tử tế”

Bên cạnh tài năng, Phương Trinh Jolie đặc biệt đề cao cách sống của người nghệ sĩ.

Theo nữ ca sĩ, tài năng là yếu tố đầu tiên giúp một người được công chúng chú ý và tạo dấu ấn. Song để duy trì tình cảm của khán giả qua nhiều năm, nghệ sĩ còn cần giữ hình ảnh, có trách nhiệm với lựa chọn của mình và hạn chế những ồn ào không đáng có.

“Nghệ sĩ cần sống tử tế”, Phương Trinh Jolie bày tỏ khi nói về điều giúp người làm nghề duy trì sự nghiệp lâu dài.

Nữ ca sĩ cũng quan niệm tài năng cần đi cùng đạo đức. Với cô, ánh hào quang trên sân khấu có thể bắt đầu từ năng lực, nhưng sự bền vững của một nghệ sĩ còn được xây dựng bằng nhân cách, thái độ với nghề và cách đối xử với mọi người xung quanh.

Phương Trinh Jolie cũng nhắc lại giai đoạn gặp khó khăn khi hợp tác với một công ty giải trí. Những vấn đề liên quan đến thời gian, tài chính và niềm tin từng khiến cô phải chậm lại, nhìn nhận hành trình đã qua và xác định lại hướng đi.

Hiện tại, dù dành nhiều thời gian cho gia đình và kinh doanh, nữ ca sĩ vẫn tiếp tục học thanh nhạc, thực hiện sản phẩm mới và ấp ủ những liveshow dành cho khán giả yêu mến giọng hát của mình.

Cuộc sống bên chồng kém 3 tuổi

Phương Trinh Jolie sinh năm 1988 tại An Giang. Cô bắt đầu hoạt động ca hát từ khá sớm, từng giành giải nhất Tiếng hát Truyền hình An Giang năm 2002 và giải đặc biệt Ngôi sao Tiếng hát Truyền hình TP.HCM năm 2006. Bên cạnh ca hát, cô còn tham gia diễn xuất và từng là thành viên nhóm Amigo G.

Năm 2021, Phương Trinh Jolie và diễn viên Lý Bình công khai chuyện tình cảm sau thời gian tìm hiểu. Lý Bình kém cô 3 tuổi. Cặp đôi tổ chức đám cưới vào tháng 4/2022.

Thời điểm hai người đến với nhau, Phương Trinh Jolie đã có con gái riêng. Lý Bình dành tình cảm và chăm sóc con riêng của vợ, sau đó cùng nữ ca sĩ xây dựng cuộc sống gia đình.

Ở tuổi 38, Phương Trinh Jolie vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật. Thay vì đặt nặng việc cạnh tranh với những gương mặt trẻ hay xuất hiện liên tục, nữ ca sĩ cho biết cô muốn mỗi lần trở lại đều mang đến một sản phẩm có giá trị và đúng với điều mình yêu thích.