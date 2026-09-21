Hoa hậu đầu tiên đã kết hôn đăng quang Miss USA tiết lộ cách giữ dáng khi vừa chăm con

Mới đây, Miss USA tổ chức mùa giải thứ 75 tại Miami. Justus Kelley - đại diện Virginia tại Miss USA 2026 vượt qua các thí sinh để kế nhiệm Audrey Eckert - người đăng quang năm 2025. Đây cũng là giai đoạn cuộc thi đã mở rộng đối tượng dự thi cho phụ nữ đã kết hôn và các bà mẹ từ năm 2023.

Justus Kelley - đại diện Virginia đã đăng quang Miss USA 2026.

Chia sẻ với Fox News Digital, Justus Kelley thừa nhận quá trình chuẩn bị cho cuộc thi của cô hoàn toàn khác trước đây. Thay vì có thể dành cả ngày cho việc luyện tập, người đẹp phải tận dụng thời gian ngủ của các con, những buổi tối muộn hoặc khoảng thời gian sau khi hoàn tất việc tắm rửa, cho con đi ngủ.

“Giờ ngủ trưa của các con trở thành thời gian chuẩn bị của tôi. Tôi tập luyện vào đêm muộn, sau khi hoàn thành việc tắm rửa và đưa các con lên giường. Tôi học catwalk khi bế em bé trước ngực trong địu. Tôi tập squat ngay trong phòng khách khi đang bế đứa con 2 tuổi. Tôi luyện câu hỏi phỏng vấn trong lúc cho con nhỏ ăn”, Kelley chia sẻ.

Người đẹp cho biết có những ngày cô ước mình có thể dành trọn một ngày để chuẩn bị cho cuộc thi, nhưng đó không phải giai đoạn cuộc sống hiện tại. Thay vì vậy, Kelley cùng gia đình tìm cách để mọi thứ vận hành và cô nhận được sự ủng hộ từ những người thân yêu.

Là mẹ nuôi của hai trẻ nhỏ, Kelley cũng ưu tiên những bài tập có thể thực hiện ngay tại nhà mỗi khi có thời gian rảnh. Cô cho biết từng hạn chế mạng xã hội và truyền hình để tranh thủ tập luyện, đặc biệt tập trung vào cơ bụng nhằm chuẩn bị cho phần thi áo tắm.

“Tôi rất thích các bài tập cho cơ đùi ngoài và đùi trong, vốn thường được thực hiện bằng máy ở phòng gym. Nhưng nếu không thể đến phòng tập, tôi chỉ cần nằm trên sàn, nâng chân lên và thực hiện động tác tương tự. Tôi biết mình sẽ mặc áo tắm trên sân khấu nên muốn cảm thấy tự tin và cho mọi người thấy thành quả của quá trình nỗ lực”, Kelley nói.

Là mẹ nuôi của hai trẻ nhỏ, Kelley cũng ưu tiên những bài tập có thể thực hiện ngay tại nhà mỗi khi có thời gian rảnh.

Trong những lúc xem phim hoặc dành thời gian chăm sóc bản thân, Kelley vẫn tranh thủ tập crunch ngay trên sàn phòng khách. Cô đặt mục tiêu hoàn thành một phân cảnh phim bằng cách liên tục tập cơ bụng rồi mới nghỉ.

Chồng của Kelley cũng là một trong những người đồng hành quan trọng nhất trên hành trình chinh phục vương miện. Cặp đôi sắp bước sang năm thứ 14 bên nhau và kết hôn được 9 năm. Anh đồng hành cùng Kelley trong suốt hơn 10 năm cô tham gia các cuộc thi sắc đẹp, thậm chí tự gọi mình là “cố vấn thi hoa hậu” của vợ.

Kelley hài hước nói rằng chồng cô thậm chí còn đùa mình là “Mr. USA” sau khi vợ giành vương miện.

Chiến thắng của Kelley cũng mang ý nghĩa đặc biệt về mặt lịch sử của cuộc thi. Trước cô - Mary Leona Gage từng đăng quang Miss USA năm 1957 nhưng bị tước danh hiệu chỉ một ngày sau đó khi ban tổ chức phát hiện cô đã kết hôn và là mẹ của hai con trai. Kelley hiện là người phụ nữ đã kết hôn và làm mẹ đầu tiên chính thức giữ danh hiệu Miss USA.

Chiến thắng của Kelley cũng mang ý nghĩa đặc biệt về mặt lịch sử của cuộc thi.

Theo People, gói giải thưởng Miss USA năm nay có tổng trị giá hơn 685.000 USD, bao gồm mức lương 150.000 USD, một chiếc Range Rover, hợp đồng thuê một năm tại căn hộ cao cấp ở Miami, thẻ thành viên Westgate Vacation Home Club và trang phục Miss Universe trị giá 30.000 USD. Khi nghe tin chiếc Range Rover nằm trong gói giải thưởng, câu hỏi đầu tiên của Kelley lại rất thực tế: “Xe có đủ chỗ để lắp ghế ngồi cho trẻ em không?”.

Trong nhiệm kỳ Miss USA, Kelley muốn truyền đi thông điệp rằng phụ nữ không nhất thiết phải lựa chọn giữa gia đình, sự nghiệp và những ước mơ cá nhân.

“Bạn không cần phải lựa chọn một phần con người mình. Bạn có thể là tất cả những gì thuộc về mình. Chúng ta có thể trân trọng mọi khía cạnh của bản thân. Điều này không làm mất đi giá trị của những phần còn lại”, cô chia sẻ.

Với Kelley, việc trở thành người mẹ, người vợ đầu tiên đăng quang Miss USA không chỉ là dấu mốc cá nhân mà còn là cơ hội đại diện cho những phụ nữ vẫn đang theo đuổi ước mơ sau khi lập gia đình.

“Chúng ta đang nuôi dạy gia đình, nhưng chúng ta vẫn có những ước mơ. Chúng ta vẫn có những điều muốn theo đuổi. Thật vinh dự khi tôi được làm điều này và đại diện cho những người phụ nữ ấy”, Kelley nói.