'Á vương quốc tế' Trần Tiến Dũng nói gì về việc ngồi 'ghế nóng' chấm thi Hoa hậu?

Á vương quốc tế Trần Tiến Dũng làn đầu ngồi "ghế nóng" chấm thi Hoa hậu. Với kinh nghiệm của mình, anh chú trọng khả năng ứng xử, giao tiếp và kiến thức văn hóa, du lịch của thí sinh bên cạnh ngoại hình. Theo anh, kinh nghiệm sân khấu chỉ là một phần. Ứng viên còn cần thể hiện sự hiểu biết về văn hóa và du lịch nếu đảm nhận vai trò quảng bá hình ảnh Việt Nam.

“Tôi quan tâm đến cách thí sinh ứng xử, giao tiếp và thể hiện sự hiểu biết về văn hóa, du lịch. Đây là những yếu tố cần thiết nếu người chiến thắng đảm nhận vai trò quảng bá hình ảnh Việt Nam”, Trần Tiến Dũng chia sẻ.

Trần Tiến Dũng từng tham gia các cuộc thi nhan sắc trong nước và quốc tế. Tại Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026, anh cùng hội đồng giám khảo tìm kiếm những thí sinh không chỉ có ngoại hình, mà còn có kiến thức và khả năng giao tiếp phù hợp với định hướng của cuộc thi.

Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026 dự kiến có 36 thí sinh. Chợ nổi Cái Răng là một trong những điểm đến chính, nơi các ứng viên tìm hiểu hoạt động mua bán trên sông, đời sống người dân vùng sông nước và tham gia phần thi phụ "Người đẹp Du lịch".

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, thí sinh tập luyện catwalk, kỹ năng sân khấu, giao tiếp và kiến thức về văn hóa, lịch sử, du lịch. Một số chương trình trình diễn áo dài, trang phục dân tộc và fashion show dự kiến diễn ra trước đêm chung kết. Đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 21/11, tại làng du lịch Mỹ Khánh. Thí sinh sẽ trải qua các phần thi trang phục dân tộc, áo tắm, dạ hội và ứng xử với các chủ đề liên quan văn hóa, du lịch và bảo tồn di sản.