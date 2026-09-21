Khánh thành Trường Mầm non Tân Chi

Dự án Trường Mầm non Tân Chi, điểm trường khu Nội Viên được xây dựng trên khuôn viên đất rộng hơn 5,5 nghìn m2. Quy mô công trình gồm nhà lớp học 3 tầng với 12 phòng học hiện đại, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 2,4 nghìn m2.

Đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam chúc mừng nhà trường.

Bên cạnh đó, dự án còn được đầu tư đồng bộ các hạng mục phụ trợ như: Sân bê tông, tường kè, nhà để xe, bể nước phòng cháy, chữa cháy, hệ thống điện, cấp, thoát nước, cây xanh và cảnh quan môi trường. Tổng mức đầu tư của công trình hơn 21,4 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác; trong đó Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam tài trợ trên 4,5 tỷ đồng.

Việc khánh thành và đưa vào sử dụng điểm trường Nội Viên là dấu mốc quan trọng trong quá trình từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất giáo dục trên địa bàn xã, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em được học tập, vui chơi và phát triển. Công trình khang trang, đồng bộ cùng đội ngũ cán bộ, giáo viên tâm huyết, trách nhiệm hứa hẹn sẽ trở thành “mái nhà thứ hai” an toàn, lành mạnh, chăm sóc và giáo dục trẻ phát triển toàn diện.

Tại buổi lễ, Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam tiếp tục tài trợ nhà trường 100 triệu đồng để hoàn thiện các hạng mục cần thiết khác.