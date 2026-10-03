Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an thông tin vụ khai thác trái phép hơn 2,3 triệu m³ đất

Trụ sở Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang (ảnh minh họa).

Thanh tra Chính phủ vừa công khai Thông báo kết luận thanh tra số 3569/TB-TTCP ngày 30/9/2026 về phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước quản lý tại tỉnh An Giang.

Qua thanh tra, bên cạnh nhiều tồn tại trong quản lý, sử dụng nhà, đất công, Thanh tra Chính phủ phát hiện vụ việc liên quan Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về khai thác tài nguyên và đã chuyển thông tin đến Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định.

Khai thác hơn 2,3 triệu m³ đất khi chưa được cấp phép

Theo kết luận thanh tra, 3 khu đất của Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang được sử dụng để khai thác đất sét làm nguyên liệu sản xuất gạch, ngói trong khi doanh nghiệp chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản.

Hoạt động khai thác diễn ra trong thời gian dài, từ năm 2014 đến năm 2023. Tổng khối lượng đất được xác định đã khai thác trái phép là 2.300.206,22 m³, trên diện tích 406.600 m².

Thanh tra Chính phủ xác định hành vi trên vi phạm khoản 2 Điều 4, khoản 3 Điều 8 Luật Khoáng sản năm 2010 và điểm a khoản 3 Điều 154 Luật Đất đai năm 2013. Đồng thời, vụ việc được xác định có dấu hiệu tội phạm quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin vụ việc đến Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định. Đây là trạng thái xử lý được kết luận công bố; chưa phải quyết định khởi tố vụ án hoặc kết luận về trách nhiệm hình sự của tổ chức, cá nhân liên quan.

Cùng với việc chuyển thông tin, Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo xác định chính xác khối lượng khoáng sản Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang đã khai thác trái phép, làm căn cứ tính số thu lợi bất hợp pháp và buộc nộp lại ngân sách Nhà nước.

Nhiều cơ sở nhà, đất bỏ trống, sử dụng chưa đúng quy định

Ngoài vụ khai thác khoáng sản nêu trên, kết luận thanh tra còn chỉ ra nhiều tồn tại trong quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc phạm vi thanh tra tại An Giang.

Đối với các cơ sở nhà, đất do 3 doanh nghiệp nhà nước quản lý, sử dụng và 17 cơ sở được thanh tra trực tiếp, Thanh tra Chính phủ xác định 21 cơ sở nhà, đất bỏ trống, xuống cấp hoặc sử dụng kém hiệu quả; 7 cơ sở sử dụng đất sai mục đích, cho thuê, liên kết không đúng chức năng hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Bên cạnh đó, có 16 cơ sở chưa hoàn thiện hồ sơ nhà, đất, chưa thực hiện đầy đủ việc đăng ký biến động, chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hồ sơ chưa được bàn giao đầy đủ khi chuyển giao. Thanh tra Chính phủ cũng xác định 5 khu đất thực hiện dự án còn tồn tại về điều kiện khi phê duyệt chủ trương đầu tư, trình tự thủ tục, thời gian thực hiện hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư.

Một số trường hợp nhà, đất dôi dư bị chậm thu hồi, điều chuyển trong thời gian dài. Kết luận cũng nêu tình trạng nhiều cơ sở tại địa bàn TP Phú Quốc và TP Rạch Giá cũ bị bỏ trống, lấn chiếm hoặc đưa vào cho thuê, kinh doanh khi chưa có đề án hoặc đề án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Từ những tồn tại, vi phạm được phát hiện, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối với các tổ chức, đơn vị, tập thể, cá nhân có liên quan qua từng thời kỳ.

Đồng thời, địa phương được yêu cầu rà soát, hoàn thiện phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý; xử lý dứt điểm những cơ sở bỏ trống, sử dụng kém hiệu quả hoặc không đúng mục đích, tăng cường kiểm tra để hạn chế nguy cơ thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.

Thanh tra Chính phủ xác định, việc chuyển thông tin đến Bộ Công an được thực hiện căn cứ khoản 1 Điều 57 Luật Thanh tra năm 2025 và Điều 4 Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP. Vụ việc liên quan Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang khai thác trái phép 2.300.206,22 m³ đất trên diện tích 406.600 m² trong giai đoạn 2014-2023. Kết luận thanh tra xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.