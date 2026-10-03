HBSO giới thiệu đêm nhạc với hai nghệ sĩ độc tấu quốc tế

NSƯT Trần Vương Thạch chỉ huy đêm nhạc

Ngày 10.10, tại Nhà hát Thành phố, Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP.HCM (HBSO) tổ chức đêm nhạc “A Night of Virtuoso Concertos”, với sự tham gia của nghệ sĩ violin Stéphane Trần Ngọc, nghệ sĩ piano Lưu Hồng Quang và Dàn nhạc Giao hưởng HBSO với sự chỉ huy của NSƯT Trần Vương Thạch.

Chương trình gồm ba tác phẩm thuộc những phong cách và giai đoạn âm nhạc khác nhau, mở đầu bằng “Carnival Overture, op. 92” của nhà soạn nhạc người Séc Antonín Dvořák, tiếp đến là “Violin Concerto” của nhạc sĩ Hoàng Cương và kết thúc với “Piano Concerto No. 1 in D Minor, op. 15” của Johannes Brahms.

“Carnival Overture” được Dvořák sáng tác với màu sắc giàu năng lượng, khai thác nhiều sắc thái phối khí và những chuyển động linh hoạt. Tác phẩm mở đầu chương trình, tạo không khí sôi động trước khi đêm nhạc chuyển sang phần concerto dành cho violin.

“Violin Concerto” của Hoàng Cương có sự tham gia của nghệ sĩ violin Stéphane Trần Ngọc. Đây là phần trình diễn giới thiệu một tác phẩm của nhạc sĩ Việt Nam qua cách thể hiện của nghệ sĩ có quá trình hoạt động lâu năm tại châu Âu.

Nghệ sĩ violin Stéphane Trần Ngọc

Nghệ sĩ violin Stéphane Trần Ngọc sinh sống tại Paris, tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành violin và nhạc thính phòng tại Nhạc viện Quốc gia của Pháp tại Paris khi mới 15 tuổi.

Ông đã từng biểu diễn ở hơn 30 quốc gia, những bản thu âm của ông được phát hành ở nhiều nơi trên thế giới. Ông còn là một nhà sư phạm danh tiếng, là một trong những giảng viên môn violin có trình độ cao nhất của Nhạc viện Quốc gia Pháp. Ông còn được bổ nhiệm làm trưởng khoa dây của Nhạc viện London.

Phần cuối chương trình là “Piano Concerto No. 1 in D Minor, op. 15” của Johannes Brahms - một trong những tác phẩm concerto đồ sộ và được coi là giàu thử thách nhất của thế kỷ XIX, với phần độc tấu piano của Lưu Hồng Quang. Tác phẩm có yêu cầu cao về kỹ thuật cũng như khả năng phối hợp giữa nghệ sĩ độc tấu và dàn nhạc.

Nghệ sĩ piano Lưu Hồng Quang

Nghệ sĩ Lưu Hồng Quang được đào tạo chuyên nghiệp tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam dưới sự hướng dẫn của giáo sư Thu Hà Trần. Sau đó, anh nhận được học bổng toàn phần để theo học cử nhân âm nhạc tại Học viện Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn Úc dưới sự hướng dẫn của giáo sư Kyunghee Lee.

Tiếp tục phát triển con đường nghệ thuật, Quang hoàn thành bằng thạc sĩ tại Đại học Montreal dưới sự hướng dẫn của nghệ sĩ piano nổi tiếng Đặng Thái Sơn và hiện đang theo học tiến sĩ Nghệ thuật âm nhạc với học bổng toàn phần tại Trường Âm nhạc New Zealand.