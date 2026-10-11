Khám phá Lâm Đồng qua những điểm đến đặc biệt

Đông đảo du khách tham quan bộ xương cá voi lớn nhất Việt Nam

1. Vạn Thủy Tú - nơi lưu giữ bộ xương cá voi lớn nhất Việt Nam

Giữa lòng Phan Thiết, Vạn Thủy Tú là một địa chỉ gắn với đời sống văn hóa, tín ngưỡng của cư dân miền biển. Nơi đây hiện lưu giữ hơn 100 bộ xương cá ông, trong đó có bộ xương cá voi lưng xám dài 22 m, nặng khoảng 65 tấn, có niên đại hơn 100 năm. Năm 2005, Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác lập đây là bộ xương cá voi lớn nhất Việt Nam.

Tượng Phật nằm dài 49 m sở hữu danh hiệu Tượng Phật Thích Ca nhập niết bàn trên đỉnh núi dài nhất Đông Nam Á

2. Núi Tà Cú - tượng Phật nằm dài nhất Đông Nam Á

Giữa màu xanh của núi rừng phía Đông tỉnh Lâm Đồng, núi Tà Cú nổi bật với quần thể chùa Linh Sơn Trường Thọ và tượng Phật Thích Ca nhập Niết bàn dài 49 m. Tượng nằm trên núi ở độ cao hơn 600 m so với mực nước biển và được xác định là tượng Phật nằm dài nhất Đông Nam Á. Đây là một trong những điểm đến đặc sắc của vùng ven biển xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng.

Hệ thống hang động núi lửa Krông Nô.

3. Krông Nô - hệ thống hang động núi lửa quy mô lớn nhất Đông Nam Á

Ở vùng đại ngàn phía Tây của Lâm Đồng là hệ thống hang động núi lửa Krông Nô, hình thành từ những dòng dung nham của núi lửa trong quá khứ. Qua khảo sát của các nhà khoa học, đây được xác định là hệ thống hang động núi lửa có quy mô lớn nhất Đông Nam Á. Trong hệ thống này, hang C7 dài hơn 1 km, được xác định là hang động núi lửa dạng ống dài nhất Đông Nam Á.

Hồ Tà Đùng - một kiệt tác thiên nhiên được ví như “Vịnh Hạ Long thu nhỏ” của Tây Nguyên, thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế đến khám phá thiên nhiên và văn hóa địa phương

4. Tà Đùng - sắc xanh giữa đại ngàn

Không mang một danh hiệu kỷ lục như những điểm đến trên, Tà Đùng gây ấn tượng bởi cảnh quan hồ nước nằm giữa núi rừng. Lòng hồ với nhiều đảo lớn nhỏ tạo nên một bức tranh đặc trưng của vùng đại ngàn. Hồ Tà Đùng hiện thuộc xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng và nằm trong Vườn quốc gia Tà Đùng. Đây là điểm đến phù hợp để cảm nhận một sắc thái khác của Lâm Đồng - xanh, rộng và khoáng đạt.

Lang Biang được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới

5. Lang Biang - khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên của Tây Nguyên

Ở cao nguyên Đà Lạt, Khu dự trữ sinh quyển Lang Biang được UNESCO công nhận năm 2015, là khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên của Tây Nguyên và thứ 9 của Việt Nam tại thời điểm được công nhận. Khu dự trữ sinh quyển có diện tích 275.439 ha, với vùng lõi là Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà. Đây là một trong những vùng có giá trị nổi bật về đa dạng sinh học của Lâm Đồng.