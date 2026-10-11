Cách bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh luôn tươi ngon và an toàn

Nội dung 1. Nguyên tắc cơ bản khi bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh 2. Cách phân loại và sơ chế thực phẩm trước khi cho vào tủ lạnh

1. Nguyên tắc cơ bản khi bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh

Tủ lạnh là thiết bị quen thuộc trong nhiều gia đình, giúp kéo dài thời gian bảo quản thức ăn. Tuy nhiên, nếu chỉ cho đồ ăn vào tủ lạnh một cách ngẫu nhiên mà không phân loại hay sơ chế đúng cách, thực phẩm rất dễ bị hỏng, nhiễm khuẩn chéo hoặc mất đi dưỡng chất.

Việc phân loại và xử lý khoa học trước khi cất trữ không chỉ giúp giữ cho thực phẩm luôn tươi ngon mà còn bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Trước khi bảo quản bất kỳ loại thực phẩm nào trong tủ lạnh, điều quan trọng nhất là cần làm sạch và phân chia theo từng khu vực riêng biệt. Tuyệt đối không để lẫn thực phẩm sống và thực phẩm chín chung với nhau để tránh vi khuẩn từ thịt cá sống lây sang đồ ăn sẵn gây ngộ độc.

Ngoài ra, việc để thực phẩm quá đầy trong tủ sẽ cản trở luồng khí lạnh lưu thông khiến nhiệt độ không đồng đều và làm thức ăn nhanh hỏng hơn.

2. Cách phân loại và sơ chế thực phẩm trước khi cho vào tủ lạnh

Sơ chế rau củ trước khi cho vào tủ lạnh.

Rau củ quả tươi sống

Sau khi mua về, rau củ không nên rửa nếu chưa dùng đến ngay vì độ ẩm dư thừa sẽ tạo môi trường cho nấm mốc phát triển.

Nên nhặt bỏ phần lá úa hỏng, cắt bớt phần gốc quá dài, lau khô nhẹ nhàng rồi cho vào túi lưới, hộp chuyên dụng hoặc bọc bằng giấy sạch trước khi đặt vào ngăn mát.

Các loại củ quả như khoai tây, hành tây hay cà chua thực chất không cần bảo quản trong tủ lạnh vì để ở nhiệt độ thường bên ngoài trong vài ngày không gây hư hỏng. Chỉ cần để nơi khô ráo, thoáng mát. Bảo quản ở nhiệt độ phòng còn giúp cà chua tiếp tục quá trình chín tự nhiên ngon hơn.

Thịt, cá và hải sản tươi sống

Các loại thịt, cá tươi là nhóm thực phẩm rất dễ bị vi khuẩn xâm nhập và hư hỏng nếu để ở nhiệt độ thường quá lâu. Trước tiên nên rửa sạch, để ráo nước, sau đó cắt hoặc thái thành từng phần vừa đủ cho một lần ăn để tránh việc rã đông rồi lại cấp đông lại nhiều lần.

Gói kỹ thực phẩm bằng màng bọc thực phẩm hoặc cho vào hộp an toàn đậy kín trước khi đặt lên ngăn đá hoặc ngăn đông mềm. Việc này giúp giữ nguyên độ tươi ngon và ngăn không cho nước từ thịt cá rò rỉ ra các thực phẩm khác.

Thực phẩm đã nấu chín và đồ ăn thừa

Thức ăn sau khi nấu chín cần để nguội hẳn trước khi cho vào tủ lạnh. Thời gian để ở nhiệt độ phòng không nên quá hai tiếng để tránh vi khuẩn sinh sôi.

Cần cho thức ăn vào các hộp đựng bằng thủy tinh hoặc nhựa an toàn có nắp đậy kín. Nên dán nhãn ghi ngày tháng bảo quản lên hộp để dễ dàng kiểm tra độ tươi mới đồng thời ưu tiên đặt những món này ở các ngăn phía trên để dễ nhìn và sử dụng trước.

Sữa, trứng và các sản phẩm từ sữa

Trứng mua về nên lau sạch nhẹ nhàng bằng khăn khô hoặc khăn ẩm nếu dính bẩn, sau đó xếp vào hộp hoặc khay đựng trứng có sẵn trong tủ lạnh.

Các loại sữa tươi, bơ hay phô mai sau khi mở nắp nên đậy kín và cất vào các ngăn mát phía trong, tránh để ở cánh cửa tủ vì nhiệt độ ở đây thường xuyên thay đổi do việc đóng mở liên tục.

Lưu ý: Mỗi loại thực phẩm có một thời hạn bảo quản riêng trong tủ lạnh để đảm bảo dưỡng chất và an toàn. Đối với rau củ thường bảo quản được từ 3 - 7 ngày tùy từng loại. Đối với thịt, cá sống để trong ngăn đông có thể bảo quản được vài tuần đến vài tháng tùy từng loại. Thức ăn đã nấu chín chỉ nên sử dụng trong vòng hai đến ba ngày để đảm bảo an toàn khi ăn. Cần chú ý kiểm tra nguồn điện tủ lạnh thường xuyên để tránh sự cố mất điện hoặc cánh tủ mở gây hư hỏng thực phẩm. Đối với thực phẩm cấp đông nên lấy đủ phần ăn cần thiết và rã đông đúng cách trước khi nấu để đảm bảo an toàn.