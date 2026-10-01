Á hậu Khánh Như mang dự án Digital Wings đến Miss International 2026

Miss International 2026 đánh dấu mùa giải thứ 64 trong lịch sử cuộc thi. Ban tổ chức vừa giới thiệu hình ảnh profile chính thức của 52 đại diện đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, mở màn cho hành trình tìm kiếm chủ nhân mới của chiếc vương miện Hoa hậu Quốc tế.

Á hậu Khánh Như.

Đại diện Việt Nam tại Miss International 2026 là Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025 – Lê Phương Khánh Như. Thời gian qua, người đẹp đã tích cực chuẩn bị, hoàn thiện kỹ năng, phong thái và hình ảnh cho hành trình thi quốc tế sắp tới.

Trong bộ ảnh profile được Ban tổ chức Miss International đăng tải, người gây thiện cảm nhờ vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào. Cô diện đầm dạ hội dáng xòe, cúp ngực với tông màu hồng phấn của NTK Lê Thắng. Lối trang điểm nhẹ nhàng, trong trẻo tôn lên đường nét khả ái, đồng thời làm nổi bật vẻ nữ tính và thanh lịch phù hợp với tinh thần của cuộc thi.

Người đẹp ngày càng cho thấy sự trưởng thành, bản lĩnh qua những hoạt động trong thời gian đương nhiệm. Cô tích cực tham gia các chương trình, sự kiện giải trí và dự án xã hội, đồng thời không ngừng trau dồi những kỹ năng cần thiết để hoàn thiện bản thân trước khi bước vào hành trình quốc tế.

Khánh Như trong vai trò MC.

Đặc biệt, với vai trò MC song ngữ, Khánh Như liên tục được tin tưởng giao trọng trách dẫn dắt nhiều chương trình, sự kiện có quy mô lớn trong nước và quốc tế. Cô từng đảm nhận vai trò người dẫn chương trình chính tại Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026, chung kết Miss Grand Vietnam 2025, Vietnam Beauty Fashion Fest qua nhiều mùa, các hoạt động thuộc khuôn khổ Miss World 2026, Giải Vô địch Pencak Silat Đông Nam Á 2026…

Việc xuất hiện tại nhiều sân khấu đa dạng, dẫn dắt các sự kiện song ngữ giúp cô tích lũy kinh nghiệm, phát huy khả năng giao tiếp, tư duy ngôn ngữ và sự tự tin khi làm việc trong môi trường quốc tế. Đây được xem là những hành trang quan trọng để người đẹp đại diện Việt Nam tại Miss International 2026.

Theo kế hoạch, nàng hậu dự kiến lên đường đến Nhật Bản dự thi Miss International vào tháng 11 năm nay. Chung kết tổ chức vào ngày 25/11 tại Tokyo Dome City Hall.

Nàng á hậu triển khai dự Digital Wings tại Trường Tiểu học Bác Ái Tây (Khánh Hòa) và Trường Tiểu học và THCS Tân Mỹ (xã Thanh Bình) và Trường THCS Tân Thành (xã Lai Vung).

Digital Wings là dự án cộng đồng do Khánh Như sáng lập với mong muốn thu hẹp khoảng cách tiếp cận công nghệ và mang đến thêm cơ hội học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đây là ấp ủ mà cô sẽ mang đến Miss International 2026.

Với thông điệp “Trao công nghệ - Mở ước mơ”, Digital Wings hướng đến việc thu gom, kiểm tra và tái sử dụng những chiếc laptop, máy tính đã qua sử dụng để trao tặng cho học sinh. Bên cạnh thiết bị, dự án cũng hướng đến việc xây dựng các hoạt động học tập và nội dung tiếng Anh, giúp các em từng bước làm quen với công nghệ và khám phá tri thức số.

Trong chặng đầu tiên tại Khánh Hòa, Khánh Như trao tặng 10 máy vi tính cùng 1.000 tập vở và 20 cặp sách cho học sinh Trường Tiểu học Bác Ái Tây.

Nối tiếp hành trình đó, cô vừa tiếp tục triển khai chặng thứ hai của dự án Digital Wings tại tỉnh Đồng Tháp. Chương trình được thực hiện tại hai điểm trường gồm Trường Tiểu học và THCS Tân Mỹ (xã Thanh Bình) và Trường THCS Tân Thành (xã Lai Vung).

Vẻ đẹp ngọt ngào của nàng á hậu Khánh Như trong vai trò MC.

Tại đây, á hậu Lê Phương Khánh Như trao tận tay 11 chiếc laptop nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh làm quen và ứng dụng công nghệ vào việc học tập thực tế.

Chia sẻ về hành trình của Digital Wings, cô bày tỏ: “Với Khánh Như, mỗi chiếc máy tính được trao đi không chỉ là một thiết bị phục vụ học tập, mà còn là thêm một cơ hội để các em tiếp cận với những nguồn kiến thức mới. Từ những bài học trên lớp đến việc tự tìm hiểu, khám phá thế giới qua Internet, công nghệ có thể trở thành một cánh cửa mở ra nhiều khả năng hơn cho hành trình học tập của các em”.

Với Digital Wings, nàng hậu mong muốn dự án có thể tiếp tục được mở rộng đến nhiều địa phương, điểm trường để ngày càng có thêm học sinh được tiếp cận với công nghệ và những phương thức học tập mới. Đây cũng là cách cô từng bước hiện thực hóa thông điệp “Trao công nghệ – Mở ước mơ” bằng những hành động cụ thể, trước khi mang câu chuyện của dự án đến với Miss International 2026.