Quyết định của S.T Sơn Thạch và Ninh Dương Lan Ngọc sau 8 năm

Năm 2018, S.T Sơn Thạch và Ninh Dương Lan Ngọc lần thứ ba cùng xuất hiện trên màn ảnh với Gái già lắm chiêu 2. Sau ba dự án liên tiếp trong giai đoạn 2016-2018, nhiều khán giả từng kỳ vọng bộ đôi sẽ tiếp tục có thêm những lần hợp tác. Thế nhưng đã 8 năm trôi qua, cả hai vẫn chưa tái hợp trong một dự án điện ảnh mới.

Điều đáng chú ý là sau lần đóng chung cuối cùng, S.T và Lan Ngọc không cùng đi trên một con đường nghệ thuật. Mỗi người chọn một hướng phát triển riêng, từ đó tạo nên khoảng cách khá dài giữa những lần xuất hiện chung trên màn ảnh.

Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục hoạt động điện ảnh sau Gái già lắm chiêu 2.

Sau Gái già lắm chiêu 2, Lan Ngọc bước vào giai đoạn hoạt động điện ảnh khá sôi nổi. Năm 2019, cô đảm nhận vai Nhã Linh trong Cua lại vợ bầu. Sang năm 2020, nữ diễn viên tiếp tục gây chú ý với Gái già lắm chiêu 3 và Tiệc trăng máu. Sau đó là 1990 năm 2021 và Cô gái từ quá khứ năm 2022. Đây cũng là bộ phim điện ảnh gần nhất của Lan Ngọc trước quãng thời gian vắng bóng trên màn ảnh rộng.

Không chỉ tập trung cho phim ảnh, Lan Ngọc ngày càng phủ sóng mạnh ở lĩnh vực truyền hình thực tế. Cô trở thành thành viên quen thuộc của gameshow thực tế tại Việt Nam, đồng thời xuất hiện trong nhiều chương trình giải trí. Năm 2024, nữ diễn viên còn tham gia nhóm LUNAS và dành thời gian sang Australia học khóa diễn xuất ngắn hạn để làm mới bản thân.

Đến năm 2026, Lan Ngọc chính thức trở lại màn ảnh rộng với Chị Chị Em Em 3, đảm nhận vai Thị Liễu. Cô đồng thời tiếp tục góp mặt trong game show giải trí thực tế 2026. Như vậy, thay vì chỉ tập trung vào điện ảnh, Lan Ngọc mở rộng hoạt động sang truyền hình thực tế, âm nhạc và các dự án cá nhân trước khi trở lại với phim ảnh.

Sau thời gian dành cho điện ảnh, Ninh Dương Lan Ngọc chuyển hướng sang lĩnh vực gameshow giải trí. Ảnh: FBNV

Trong khi đó, sau Gái già lắm chiêu 2, S.T Sơn Thạch không đóng phim dày đặc. Anh tiếp tục phát triển hình ảnh nghệ sĩ đa năng, xuất hiện trong nhiều gameshow, chương trình thực tế và đảm nhận vai trò MC. Năm 2019, S.T tham gia một chương trình truyền hình thực tế mạo hiểm và phiêu lưu, giành chiến thắng cùng Bình An. Anh đồng thời góp mặt trong Gạo nếp gạo tẻ 2 năm 2020. Sau đó đến nay, S.T vẫn tiếp tục tập trung cho âm nhạc.

S.T Sơn Thạch tập trung phát triển bản thân ở lĩnh vực âm nhạc. Ảnh: FBNV

Từ một cặp bạn diễn từng ba lần liên tiếp đứng chung màn ảnh, S.T Sơn Thạch và Lan Ngọc sau 8 năm lại đang ở hai hành trình khác nhau. Một người trở lại điện ảnh sau thời gian tập trung cho nhiều lĩnh vực, người còn lại tiếp tục phát triển mạnh ở âm nhạc, gameshow và sân khấu.

Tám năm chưa có thêm một bộ phim chung, nhưng mối duyên giữa S.T và Lan Ngọc vẫn chưa thực sự khép lại nếu cả hai có cơ hội cùng xuất hiện trong một dự án phù hợp.