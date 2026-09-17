KATSEYE lập kỷ lục mới

KATSEYE đã khẳng định 'sức hút' ngày càng lớn trên toàn cầu khi đạt được cột mốc mới trong sự nghiệp với MV cho đĩa đơn mới nhất mang tên Animal.

KATSEYE đã phát hành bản audio và MV của Animal vào ngày 24/7. Video này đã vượt mốc 100 triệu lượt xem vào ngày 16/9. Chỉ mất 54 ngày để đạt được cột mốc này, biến nó trở thành video đạt 100 triệu lượt xem nhanh nhất trong số các sản phẩm của nhóm kể từ khi ra mắt. Kỷ lục trước đó thuộc về video trình diễn ca khúc Gabriela, vốn cần 98 ngày để đạt được con số tương tự.

MV Animal khắc họa khoảnh khắc lý trí và bản năng xung đột với nhau thông qua ngôn ngữ hình ảnh mang phong cách phim giật gân. Dự án này được thực hiện dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Cody Critcheloe.

Video cũng nhận được sự chú ý đặc biệt nhờ sự góp mặt của khách mời danh dự. Nữ diễn viên Hollywood Demi Moore đã xuất hiện chớp nhoáng (cameo) bên cạnh những màn trình diễn đầy cuốn hút của KATSEYE, tạo nên điểm nhấn ấn tượng cho sản phẩm.

Với việc Animal đạt được cột mốc này, KATSEYE hiện sở hữu tổng cộng bảy video vượt mốc 100 triệu lượt xem.

Tính đến ngày 16/9, video trình diễn của ca khúc Gabriela đã vượt mốc 359 triệu lượt xem. Video âm nhạc (MV) của Touch ghi nhận khoảng 298 triệu lượt xem, trong khi MV và phiên bản vũ đạo của Gnarly đều đã vượt mốc 200 triệu lượt xem. MV Gameboy cũng đang tiến gần đến cột mốc 200 triệu lượt xem.

Nhiều video khác có thể sớm gia nhập "câu lạc bộ 100 triệu lượt xem". MV Gabriela và phiên bản vũ đạo của Pinky Up đều đã vượt mốc 91 triệu lượt xem.

KATSEYE ra mắt tại Hoa Kỳ vào năm 2024 theo chiến lược "đa quốc gia, đa thể loại" của HYBE.

Trước đó trong năm nay, nhóm đã giành được ba giải thưởng tại lễ trao giải American Music Awards, qua đó khẳng định vị thế của mình trên thị trường âm nhạc toàn cầu. Hiện tại, KATSEYE đang thực hiện chuyến lưu diễn tại các nhà thi đấu (arena tour) đầu tiên của nhóm mang tên The WILD WILD Tour.