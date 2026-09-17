Stylist ruột của Zendaya gây bức xúc khi nhắc đến đám cưới của cặp đôi Người Nhện

Zendaya hiện là ngôi sao thời trang đắt giá của làng giải trí Hollywood. Đứng sau thành công của nữ hoàng thảm đỏ thế hệ mới không thể không nhắc tới công sức của Law Roach. Nam stylist bắt đầu đồng hành với Zendaya từ năm 2011, khi cô mới chỉ 14 tuổi và là diễn viên của Disney Channel. Sau hơn 15 năm cộng tác, cả hai trở thành bạn thân.

Bên cạnh phong độ thời trang "đỉnh chóp", mối quan hệ đời tư của Zendaya với Người Nhện Tom Holland cũng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Từ thời điểm vướng tin đồn hẹn hò cho tới nay, cặp đôi kín tiếng, hạn chế đề cập trực tiếp tới chuyện tình cảm ở các hoạt động công cộng. Truyền thông quốc tế thường khai thác thông tin qua những người thân cận của cặp đôi.

Law Roach là người đầu tiên đề cập đến đám cưới bí mật của Zendaya và Tom Holland.

Trong đó, Law Roach là nhân vật có nhiều phát ngôn đáng chú ý nhất. Tại lễ trao giải Actor Awards 2026 hồi tháng Ba, nam stylist 48 tuổi bất ngờ tiết lộ rằng cặp sao đã bí mật làm lễ cưới và khán giả đã bỏ lỡ sự kiện này.

Đến cuối tháng 6, bức ảnh cưới AI của cặp sao lan truyền. Bạn thân Zendaya úp mở trên chương trình Good Morning America rằng váy cưới của Zendaya "đẹp hơn nhiều".

Mới đây nhất, Law Roach cùng Zendaya xuất hiện trên thảm đỏ Emmy 2026. Trả lời phỏng vấn tại sự kiện này, nhà tạo mẫu nổi tiếnglại có tuyên bố mới liên quan đến đám cưới của cặp đôi Người Nhện.

“Thật ra thì tôi đã nói dối, cô ấy chưa kết hôn. Họ thực sự chưa tổ chức hôn lễ chính thức. Lễ cưới sẽ diễn ra sau khi chuyến quảng bá phim Dune 3 kết thúc. Ý tôi là, cô ấy đã là ‘vợ’ của anh ấy từ lâu rồi, nhưng vẫn chưa chính thức.” - Giám khảo Project Runway nói.

Law Roach sau đó cũng thừa nhận rằng anh ấy “có thể” lại nói dối về chính thông tin này. Loạt tuyên bố được mô tả là "mâu thuẫn" và gây khó chịu với khán giả.

Nhiều ý kiến cho rằng Law Roach đánh mất thiện cảm của công chúng khi tự ý đưa ra thông báo về sự kiện trọng đại của bạn thân Zendaya. Trước đó, Zendaya và Tom Holland từng thể hiện mong muốn "giữ kín đời tư" và "kiểm soát những gì mình muốn chia sẻ".