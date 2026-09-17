Lee Min Ho: 'Sau 30 tuổi, tôi mới tự đi máy bay một mình'

Lee Min Ho là một trong những nam diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng nhất châu Á. Sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, mới đây Lee Min Ho tiết lộ những trải nghiệm rất đời thường mà anh chỉ bắt đầu làm quen khi bước vào độ tuổi ngoài 30.

Cụ thể, trong một chương trình, nam diễn viên khiến các khách mời bất ngờ khi chia sẻ rằng khoảng 2-3 năm trước, anh mới lần đầu tiên tự mình đến sân bay để đi máy bay.

Lee Min Ho tiết lộ lần đầu một mình ra sân bay và đi máy bay là khi ngoài 30 tuổi.

Đồng nghiệp ngạc nhiên hỏi Lee Min Ho: "Cuộc sống của anh trước giờ như thế nào vậy?". Nam diễn viên cho biết vì đã hoạt động trong ngành giải trí từ năm 19 tuổi, anh gần như luôn có quản lý và nhân viên đi cùng. Do đó, việc tự mình đến sân bay, di chuyển hay đi du lịch là những trải nghiệm khá mới mẻ đối với anh.

Lee Min Ho chia sẻ khi bước vào giữa tuổi 30, anh bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về cuộc sống trong tương lai. Nam diễn viên nhận ra nếu không thể quen với việc dành thời gian một mình, anh có thể gặp nhiều khó khăn khi tuổi tác và hoàn cảnh thay đổi. Vì vậy, anh chủ động bước ra khỏi vùng an toàn và bắt đầu tập làm quen với cuộc sống độc lập.

Một trong những thử thách đầu tiên của Lee Min Ho là thực hiện chuyến du lịch Nhật Bản một mình. Anh thừa nhận ban đầu cảm thấy khá ngượng ngùng, nhưng sau nhiều lần trải nghiệm, nam diễn viên dần thích nghi và hiện đã quen với việc dành thời gian một mình.

Tuy nhiên, Lee Min Ho cũng nhận ra bản thân vẫn thích chia sẻ những trải nghiệm với người khác. Anh cho biết mình thích ăn cùng mọi người hơn là thưởng thức món ngon một mình. Với nam diễn viên, việc cùng ai đó ăn uống, trải nghiệm và cảm nhận hương vị mang lại cảm giác hạnh phúc lớn hơn.

Bên cạnh cuộc sống cá nhân, Lee Min Ho còn nhắc đến giai đoạn sự nghiệp thay đổi hoàn toàn sau Boys Over Flowers (Vườn Sao Băng). Trước bộ phim này, anh từng tham gia khoảng 5-6 tác phẩm nhưng chưa tạo được dấu ấn đáng kể. Vì vậy, khi vai diễn Goo Jun Pyo bất ngờ tạo nên cơn sốt trên diện rộng, Lee Min Ho cảm thấy có khoảng cách rất lớn giữa con người thật của mình và hình ảnh nam thần được công chúng tung hô.

Sự nổi tiếng đến quá nhanh khiến nam diễn viên không có nhiều thời gian thích nghi. Sau khi hoàn thành những lịch trình quảng cáo quan trọng, anh chủ động đề nghị công ty cho nghỉ một năm để nhìn lại bản thân và xác định mình thực sự là người như thế nào.

Quyết định này từng khiến nội bộ công ty bất ngờ và lo lắng. Tuy nhiên, Lee Min Ho cho biết khoảng thời gian tạm dừng công việc giúp anh có cơ hội suy ngẫm, điều chỉnh tâm lý và chuẩn bị tốt hơn cho chặng đường diễn xuất lâu dài.

Lee Min Ho vụt sáng thành sao sau thành công của bộ phim Vườn Sao Băng.

Hiện tại, Lee Min Ho vẫn duy trì vị thế một trong những nam diễn viên Hàn Quốc được quan tâm tại châu Á. Sau nhiều năm hoạt động, anh chủ động lựa chọn các dự án thay vì xuất hiện dày đặc trên màn ảnh. Nam diễn viên tiếp tục phát triển sự nghiệp ở cả truyền hình lẫn điện ảnh, đồng thời tích cực giao lưu với người hâm mộ thông qua các hoạt động quảng bá và nền tảng trực tuyến.