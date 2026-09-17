Từng gây xôn xao với Trường Giang, Khánh My hiện sở hữu khối tài sản 'khủng' ra sao?

Khánh My sinh năm 1991 tại Kiên Giang cũ. Cô từng là người mẫu, sau chuyển sang đóng phim, tham gia nhiều tác phẩm như Cuối đường băng, Váy hồng tầng 24, Mỹ nhân Sài thành, Ba vợ cưới vợ ba, Tình xuyên biên giới... Năm 2016, Khánh My thi Bước nhảy Hoàn vũ và giành ngôi á quân. Diễn viên từng thử sức với cả lĩnh vực âm nhạc, phát hành MV Be Strong.

Theo Phụ Nữ Mới, năm 2018, Khánh My từng trở thành cái tên được nhắc đến dày đặc khi công khai câu chuyện liên quan đến Trường Giang. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, cô từng được nam danh hài nhắn tin và trực tiếp thể hiện tình cảm dù thời điểm đó anh đang trong mối quan hệ với Nhã Phương. Khánh My kể, Trường Giang từng nói với cô rằng anh thích cô vì cô đẹp, thậm chí có thời điểm nam danh hài đến nhà cô dùng cơm cùng gia đình.

Khánh My khi đó cho biết cô chủ động từ chối vì biết Trường Giang và Nhã Phương đang yêu nhau. Câu chuyện lập tức gây tranh luận, nhất là khi nữ diễn viên cũng đưa ra quan điểm cho rằng việc một người đàn ông có những hành động như vậy có phần liên quan đến cách người yêu dung túng và tha thứ. Thời điểm Khánh My lên tiếng cũng trùng với lúc một bộ phim cô tham gia ra mắt, vì vậy có người nghi ngờ cô muốn tạo sự chú ý. Trước những ý kiến này, Khánh My khẳng định cô không cần dựa vào bất kỳ ai để nổi tiếng và không có lý do gì phải dựng chuyện về người khác.

Trước chia sẻ của Khánh My, Trường Giang không lên tiếng. Sự việc ồn ào sau đó đi vào dĩ vãng khi Nhã Phương - Trường Giang có cuộc sống hạnh phúc và bản thân Khánh My cũng có cuộc sống mãn nguyện.

Hiện tại, Khánh My gần như rút khỏi các hoạt động giải trí. Thay vì xuất hiện dày đặc tại các sự kiện hay liên tục đóng phim, cô dành phần lớn thời gian cho công việc kinh doanh và cuộc sống riêng. Mới đây người đẹp khai trương tòa nhà 7 tầng 40 phòng ở trung tâm TP HCM.

Khánh My cho biết trên Ngôi sao, cô xây tòa nhà từ năm 2020, vừa để ở, vừa làm văn phòng và cho thuê căn hộ dịch vụ. Năm ngoái, cô chi một khoản lớn để sửa sang mặt ngoài, đồng thời thay mới và bổ sung nội thất cho tòa nhà. Công trình hoàn thiện hôm 10/9, khoác lên diện mạo khang trang, hiện đại hơn trước, khiến Khánh My rất hạnh phúc.

Diễn viên nói cô chăm chút từng góc nhỏ trong tòa nhà. Dù có tới 40 phòng, mỗi phòng đều được bố trí đồ đạc theo ý tưởng riêng, thống nhất trong gam màu trắng. Khánh My còn trồng nhiều cây xanh ở sảnh, ban công và sân thượng để không gian sống gần gũi thiên nhiên hơn. Theo cô, những mảng xanh mang lại cảm giác nghỉ dưỡng, làm dịu vẻ thô cứng của đô thị.

Ngoài tòa nhà này, Khánh My còn có căn penthouse 300 m2 ở khu Phú Mỹ Hưng cùng một số bất động sản khác. Cô cho biết sinh ra trong gia đình có truyền thống kinh doanh nên sớm biết tính toán, làm ăn và tích lũy dần tài sản. Những năm qua, tiền cho thuê nhà và các giao dịch nhà đất giúp cô sống sung túc dù ít hoạt động trong làng giải trí. Với cô, nghệ thuật là đam mê chứ không phải nguồn thu chính.

Căn nhà hiện đại với khu bếp riêng biệt, rộng rãi và chứa nhiều đồ nấu bếp thông minh.

Căn hộ nằm tại khu Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM. Hình ảnh một góc phòng khách đầy đủ tiện nghi sang trọng của nữ diễn viên.

Người đẹp không ngại bỏ cả món tiền lớn để phủ không gian sống bằng vô số loài hoa như lan, cúc, hồng, ly....

Lối vào nhà của Khánh My ngập tràn sắc hoa tươi ngày Tết.

Có nhà sang khi tuổi đời còn trẻ, Khánh My khiến nhiều người ao ước. Người đẹp phim "Tình xuyên biên giới" thường xuyên xuất hiện ở các sự kiện. Ở nhà, cô dành hẳn một căn phòng riêng để trang phục.

Nữ diễn viên quê Kiên Giang hào hứng khoe một góc tủ đựng các loại ví, túi xách hàng hiệu.

Giày dép cũng là món phụ kiện được mỹ nhân sinh năm 1991 chăm chút đầu tư.

Cô sở hữu nhiều món phụ kiện đắt tiền như trang sức gắn kim cương....

Sân thượng rộng rãi được người đẹp trang trí bằng nhiều hoa tươi.

Vào những dịp Tết đến, sân thượng cũng có thể trở thành nơi "sống ảo" với những bộ ảnh áo dài của người đẹp.

Căn nhà của người đẹp, góc nào cũng có thể giúp chủ nhân tỏa sáng.