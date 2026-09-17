Tin sao 16/9: 'Giao diện' mới của Ngọc Trinh gây chú ý, Saka Trương Tuyền cùng Hồ Việt Trung đưa con đi du lịch

MC Minh Trang xác nhận cô và chồng - Vũ Đức Thành - đã nhận quyết định ly hôn vào tháng 8. Nữ MC nói quyết định chia tay được đưa ra sau thời gian trải qua nhiều tổn thương và những bất đồng trong cuộc sống, công việc.