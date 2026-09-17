Giải tríThời trang

Tin sao 16/9: 'Giao diện' mới của Ngọc Trinh gây chú ý, Saka Trương Tuyền cùng Hồ Việt Trung đưa con đi du lịch

Người mẫu Ngọc Trinh thu hút sự chú ý bởi phong cách thời trang quyến rũ, trong khi đó ca sĩ Saka Trương Tuyền tận hưởng phút giây hạnh phúc khi cùng Hồ Việt Trung đưa con đi du lịch.

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Ngọc Trinh gây chú ý với loạt ảnh mới mang phong cách thời trang tinh tế, quyến rũ. 

Ngọc Trinh gây chú ý với loạt ảnh mới mang phong cách thời trang tinh tế, quyến rũ. 

Người đẹp diện bộ váy xanh, phong cách trang điểm tự nhiên và điểm nhấn là túi xách và kính thời trang.

Người đẹp diện bộ váy xanh, phong cách trang điểm tự nhiên và điểm nhấn là túi xách và kính thời trang.

Ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ hình ảnh xinh tươi, quyến rũ tại buổi họp báo công bố chương trình "Thanh âm Việt Nam". 

Ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ hình ảnh xinh tươi, quyến rũ tại buổi họp báo công bố chương trình "Thanh âm Việt Nam". 

Tóc Tiên trở thành đại diện Việt Nam tham gia "Eurovision Song Contest Asia" mùa đầu tiên tại Thái Lan vào đầu tháng 11 tới đây.

Tóc Tiên trở thành đại diện Việt Nam tham gia "Eurovision Song Contest Asia" mùa đầu tiên tại Thái Lan vào đầu tháng 11 tới đây.

MC Hoàng Linh khoe khoảnh khắc đáng yêu cùng con gái.

MC Hoàng Linh khoe khoảnh khắc đáng yêu cùng con gái.

Diễn viên Phương Oanh trở lại với hình ảnh vào bếp nấu ăn. Người đẹp thực hiện món cháo ếch "tưởng không dễ mà dễ không tưởng".

Diễn viên Phương Oanh trở lại với hình ảnh vào bếp nấu ăn. Người đẹp thực hiện món cháo ếch "tưởng không dễ mà dễ không tưởng".

Saka Trương Tuyền chia sẻ hình ảnh cùng bạn trai là ca sĩ Hồ Việt Trung và con trong chuyến du lịch đáng nhớ. Bé Kem - con gái của cặp đôi ca sĩ chào đời vào hồi tháng 5/2026, thời gian gần đây bé thường xuyên được bố mẹ đưa đi du lịch.

Saka Trương Tuyền chia sẻ hình ảnh cùng bạn trai là ca sĩ Hồ Việt Trung và con trong chuyến du lịch đáng nhớ. Bé Kem - con gái của cặp đôi ca sĩ chào đời vào hồi tháng 5/2026, thời gian gần đây bé thường xuyên được bố mẹ đưa đi du lịch.

Dương Hoàng Yến gây chú ý với hình ảnh thoải mái, quyến rũ, tận hưởng cuộc sống tại địa điểm du lịch biển.

Dương Hoàng Yến gây chú ý với hình ảnh thoải mái, quyến rũ, tận hưởng cuộc sống tại địa điểm du lịch biển.

(Ảnh FB nhân vật)

Thanh Hằng (th)

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/tin-sao-16-9-giao-dien-moi-cua-ngoc-trinh-gay-chu-y-saka-truong-tuyen-cung-ho-viet-trung-dua-con-di-du-lich-172260917101849591.htm