Diva Hồng Nhung trẻ không ngờ ở tuổi 56, con trai Vân Dung tình cảm bên bạn diễn

Sao Việt 17/9: Diva Hồng Nhung đăng ảnh thưởng thức bữa tối tại một nhà hàng sang trọng ở Paris, Pháp cùng chú thích: "Cuộc sống tươi đẹp".

Ca sĩ Hoài Lâm khoe vợ kém 9 tuổi xinh đẹp.

Long Vũ - con trai nghệ sĩ Vân Dung đăng ảnh tình cảm bên bạn diễn nữ và viết: ''Cặp đôi Đi giữa trời rực rỡ nay đổi gió dắt nhau Đi giữa biển bao la rồi đây cả nhà ơi! Đúng là thương em thì mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mà mấy vạn hải lý Chải này cũng chèo thuyền đưa Pu đi luôn. Lên rừng xuống biển cùng nhau đủ cả rồi, tưởng ra đến đây Pu sẽ cảm động mà bớt đanh đá lại, ai dè giao diện rõ bánh bèo, yểu điệu nũng nịu diện đồ đôi chăn con công mà hở ra một tí là lại lườm với dọa dẫm Chải ngay được''.

Diễn viên Khả Ngân khi gây chú ý đăng ảnh không cài cúc áo.

Á hậu Vũ Thuý Quỳnh thoải mái dạo phố.

Diễn viên Tín Nguyễn lắc lư theo tiếng nhạc.

Ca sĩ Nhật Kim Anh vui vẻ bên 2 con.

Ca sĩ Trang Pháp gợi cảm bên biển.

Ca sĩ Thanh Thảo cùng ca sĩ Vicky Nhung chơi pickleball.

Ca sĩ Cẩm Ly mặc sang chảnh và thanh lịch.

Rapper Karik chăm đạp xe thể dục.

Tú Liên

Ảnh: FBNV