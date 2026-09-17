Người phụ nữ đẹp nhất thế giới từng bị dùng quy tắc ngầm

Trở lại màn ảnh rộng Hollywood với Practical Magic 2, Sandra Bullock trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí Interview số tháng 9. Minh tinh sinh năm 1964 gây chú ý với những chia sẻ liên quan đến sự nghiệp điện ảnh kéo dài gần 4 thập kỷ.

Trong cuộc trò chuyện cùng đồng nghiệp kiêm bạn thân Jennifer Aniston, người phụ nữ đẹp nhất thế giới năm 2015 nhớ lại những năm đầu theo đuổi diễn xuất. Bullock cho biết vào thời điểm chưa có gì trong tay, cô đã chủ động lựa chọn kiểu sự nghiệp mà mình mong muốn.

“Khi ở New York, tôi làm bồi bàn và đi thử vai. Tôi gặp những kẻ biến thái yêu cầu tôi cởi đồ. Tôi nghĩ: ‘Không, vai này không dành cho tôi’. Tôi đã nỗ lực để vươn lên”, Bullock kể.

Sandra Bullock kể bị sử dụng "quy tắc ngầm" lúc mới bắt đầu sự nghiệp. Ảnh: Interview.

Cô lưu ý thực trạng không ít diễn viên đang tìm việc mang tâm lý lo sợ không bao giờ được nhận vai tiếp theo, vì thế dễ thỏa hiệp với những "quy tắc ngầm" showbiz.

Sandra Bullock theo đuổi con đường nghệ thuật từ năm 1987. Cô đảm nhận nhiều vai nhỏ ít đất diễn trước khi được biết đến rộng rãi qua Speed (1994). Sau đó, cô nổi tiếng với loạt phim hài tình cảm như While You Were Sleeping (1995), Miss Congeniality (2000) và Two Weeks Notice (2002). Hoàn thành dự án Two Weeks Notice, Bullock tạm rời màn ảnh trong hai năm và trở lại với vai diễn chính kịch trong Crash.

Trong cuộc phỏng vấn mới, Bullock nhấn mạnh đây là cột mốc quan trọng thứ hai cho thấy cô luôn ở thế chủ động trong sự nghiệp. Thời điểm đó, minh tinh 6X tự nhắc nhở bản thân phải dừng đóng phim hài lãng mạn, vì phải nhận quá nhiều lời chỉ trích từ chúng.

“Tôi nhận vai trong bộ phim có tên Crash... Tôi muốn bắt đầu thử sức với những khía cạnh khác của bản thân”, nữ diễn viên chia sẻ.

Thực tế chứng minh lựa chọn của Bullock hoàn toàn sáng suốt. Crash giúp cô giành giải của Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh (SAG) cho Dàn diễn viên xuất sắc trong phim điện ảnh, đồng thời sau đó chiến thắng tượng vàng Oscar Phim hay nhất.

Khi sự nghiệp đã vững chắc, Bullock tự do trong việc lựa chọn kịch bản, không phải băn khoăn giữa chính kịch hay hài lãng mạn nữa. Dĩ nhiên, không phải dự án nào của cô cũng thành công.

Bullock tái xuất màn ảnh rộng với Practical Magic 2.

Bullock trở lại với thể loại hài lãng mạn vào năm 2009 với The Proposal - một trong những tác phẩm thành công nhất của cô - và All About Steve - bộ phim khiến cô ẵm giải Mâm xôi Vàng cho Nữ diễn viên chính tệ nhất. Cùng năm đó, tác phẩm chính kịch The Blind Side ra mắt và mang về cho người đẹp giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Phim hài lãng mạn gần nhất trước đó của Bullock là The Lost City (2022), đóng cùng Channing Tatum. Tác phẩm đạt thành công tại phòng vé trong giai đoạn hậu đại dịch, với doanh thu 192 triệu USD trên toàn cầu.

Practical Magic 2 thuộc thể loại lãng mạn giả tưởng. Sau khi ra mắt vào ngày 11/9, phim cắt đứt chuỗi 6 tuần liên tiếp dẫn đầu phòng vé của Spider-Man: Brand New Day. Tuy nhiên, doanh thu tuần mở màn lại gây thất vọng, đẩy phim đứng trước nguy cơ thua lỗ như phần đầu.