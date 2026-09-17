Lisa - con gái út nhà Khánh Thi được ví là công chúa đời thực

Trong sinh nhật tròn 3 tuổi được tổ chức tại gia đình của bé Lisa, Khánh Thi đã gọi con gái yêu là công chúa. Người hâm mộ rất đồng tình với cách gọi của cô vì thực tế bé Lisa không khác gì phiên bản công chúa đời thực. Trong tiệc, cô bé diện váy trắng với kiểu thắt nơ điệu đà mà vẫn tinh nghịch đáng yêu.

Lisa là con gái út của Khánh Thi và Phan Hiển. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống gắn bó với dancesport, cô bé từ nhỏ đã nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ.

Những hình ảnh về Lisa thường xuyên xuất hiện trên trang cá nhân của bố mẹ, từ những khoảnh khắc vui chơi, đi du lịch đến các hoạt động thường ngày.

Trong mắt Khánh Thi, Lisa vẫn luôn là cô con gái nhỏ cần được bố mẹ yêu thương và chăm sóc. Khi chia sẻ những hình ảnh của con, nữ kiện tướng dancesport thường dành cho bé những lời trìu mến, gần gũi.

Ở tuổi lên 3, Lisa đã có nhiều thay đổi so với những năm đầu đời. Cô bé trở nên lanh lợi, chủ động hơn khi xuất hiện trước ống kính. Những biểu cảm tự nhiên, lúc tinh nghịch, lúc e ấp của Lisa khiến mỗi khoảnh khắc gia đình được chia sẻ đều nhận được sự chú ý.

Lisa cũng sớm làm quen với môi trường nghệ thuật. Cô bé từng tham gia lớp thử ballet và có những khoảnh khắc tập luyện, nhảy múa khiến bố mẹ thích thú. Dù còn nhỏ, việc được tiếp xúc với nghệ thuật từ sớm giúp Lisa có thêm cơ hội khám phá sở thích và năng khiếu của bản thân.

Khánh Thi và Phan Hiển không đặt nặng việc con phải nối nghiệp bố mẹ. Thay vào đó, những hoạt động như múa, nhảy hay vui chơi được xem như cách để các con rèn luyện sự tự tin, khả năng vận động và thỏa sức khám phá.

Là con út trong gia đình, Lisa nhận được sự quan tâm đặc biệt từ hai anh chị Kubi và Anna. Khoảng cách tuổi tác giúp mỗi người có một cách thể hiện tình cảm khác nhau với cô bé.

Khánh Thi sinh năm 1982, là kiện tướng dancesport, biên đạo múa và huấn luyện viên nổi tiếng của Việt Nam. Cô được xem là một trong những người có công lớn đưa dancesport trở nên phổ biến tại Việt Nam. Một số dấu ấn nổi bật của Khánh Thi: Nhiều lần vô địch quốc gia và đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế ở bộ môn dancesport. Thành lập trung tâm đào tạo dancesport, huấn luyện nhiều vận động viên thành tích cao. Tham gia làm giám khảo, huấn luyện viên trong các chương trình truyền hình như Bước Nhảy Hoàn Vũ và So You Think You Can Dance.