Tiêu Thố: 'Tôi không muốn được nhớ đến là một TikToker đi đóng phim'

Tiêu Thố (tên thật Nguyễn Thúy Hiền) được nhiều khán giả biết đến qua những video hài hước, đặc biệt là series "Mẹ chồng hiện đại, con dâu phong kiến" triệu view trên TikTok thời gian gần đây. Công việc sáng tạo nội dung giúp cô làm quen với máy quay, rèn khả năng ứng biến và tạo dấu ấn bằng lối thể hiện tự nhiên.

Tuy nhiên, từ nền tảng mạng xã hội đến lấn sân điện ảnh qua các dự án: Thế hệ kỳ tích, Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh... trong bài phỏng vấn với Gia đình & Xã hội, Tiêu Thố cho biết cô nhận ra sự tự tin trước ống kính chưa đủ để một người có thể theo đuổi diễn xuất chuyên nghiệp. Cô xác định phải học hỏi nghiêm túc nếu muốn gắn bó lâu dài với lĩnh vực này.

Tiêu Thố: "Tự tin trước máy quay không đồng nghĩa với biết diễn xuất"

Sau một số vai diễn nhỏ trong các dự án điện ảnh: Thế hệ kỳ tích, Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh, chị nhìn nhận thế nào về khả năng diễn xuất của mình?

- Công việc sáng tạo nội dung giúp tôi tự tin trước máy quay nhưng tôi hiểu điều đó không đồng nghĩa với việc mình đã có kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệp.

Đóng phim đặt ra những yêu cầu khác, từ cách thể hiện cảm xúc, kiểm soát hình thể đến việc duy trì tâm lý nhân vật trong cả một mạch cảnh. Càng tham gia các dự án, tôi càng nhận ra khoảng cách giữa việc xuất hiện tự nhiên trước ống kính và thực sự làm nghề diễn vẫn còn khá lớn.

Tôi biết mình còn thiếu nhiều kiến thức và kỹ năng. Vì vậy, tôi muốn học diễn xuất nghiêm túc để hiểu rõ bản thân đang thiếu gì, cần cải thiện ở đâu.

Tiêu Thố vào vai nữ chủ quán trong "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh".

Tình yêu dành cho diễn xuất đến với chị từ khi nào?

- Từ nhỏ, tôi đã thích xem các chương trình hài và thường bắt chước cách diễn của các nghệ sĩ như: NSND Tự Long, NSND Xuân Bắc hay nghệ sĩ Vân Dung.

Trong số đó, nghệ sĩ Vân Dung để lại cho tôi ấn tượng đặc biệt bởi khả năng hóa thân vào nhiều dạng nhân vật. Mỗi vai diễn của cô đều có màu sắc riêng. Những hình ảnh ấy khiến tôi tò mò về thế giới diễn xuất và mong muốn một ngày nào đó cũng được trở thành một nhân vật khác trên sân khấu hoặc màn ảnh.

Ngày bé, tôi còn cùng các anh chị em trong gia đình tự nghĩ ra nhân vật rồi diễn với nhau. Có lẽ niềm yêu thích này đã hình thành từ rất lâu, chỉ là đến sau này tôi mới có cơ hội tiến gần hơn với công việc diễn viên.

Sau những thử nghiệm vừa qua, kế hoạch theo đuổi diễn xuất của chị thế nào? Sẽ theo học tại một trường đào tạo chuyên ngành sân khấu, điện ảnh chứ?

- Trước đây, tôi từng mong muốn được học tại một trường chuyên về sân khấu, điện ảnh nhưng chưa có điều kiện thực hiện. Sau đó, tôi lựa chọn theo học ngành Báo chí.

Trong thời gian học đại học, tôi tham gia các hoạt động sân khấu, từ viết kịch bản, dàn dựng đến trực tiếp biểu diễn. Những trải nghiệm đó giúp tôi nhận ra mình thực sự yêu thích công việc này.

Một người có thể có năng khiếu hoặc sự tự tin trước máy quay, nhưng muốn đi đường dài vẫn phải học. Tôi rất muốn được đào tạo bài bản để có nền tảng vững vàng hơn, thay vì chỉ dựa vào phản xạ hoặc kinh nghiệm làm nội dung.

Tiêu Thố và Trần Thiên Tú.

Muốn thử sức với những vai khác xa bản thân

Sự hài hước, hoạt ngôn và nguồn năng lượng trẻ trung vốn là những nét quen thuộc của Tiêu Thố trên mạng xã hội. Chị có nghĩ đây cũng là lợi thế khi đóng phim?

- Tôi không phủ nhận những lợi thế mà công việc sáng tạo nội dung mang lại. Việc thường xuyên đứng trước máy quay giúp tôi bớt áp lực khi làm việc với ống kính, có khả năng ứng biến và hiểu cách kết nối với khán giả.

Tuy nhiên, đó chỉ là điểm khởi đầu. Những vai hài hước, chanh chua, đanh đá hoặc có cá tính mạnh có thể gần với hình ảnh khán giả thường thấy ở tôi. Nếu được giao những nhân vật như vậy, tôi có thể tìm thấy một số điểm thuận lợi khi thể hiện.

Nhưng điều tôi mong muốn hơn cả là được bước ra khỏi vùng an toàn, thử sức với những nhân vật không giống mình ngoài đời.

Nhân vật không giống mình ngoài đời thì nhiều lắm, cụ thể có dạng vai nào khiến chị hứng thú nhất thời điểm này?

- Tôi thích những nhân vật có tâm lý phức tạp, nhiều lớp tính cách, thậm chí là vai phản diện, kiểu biến thái cũng được. Theo tôi, một nhân vật không nên chỉ được phân chia rạch ròi thành người tốt hay kẻ xấu. Họ cần có câu chuyện, động cơ và những biến chuyển tâm lý riêng.

Những vai càng khác mình càng khiến tôi tò mò. Nếu có một nhân vật đủ khác biệt, khiến khán giả bất ngờ khi nhìn thấy Tiêu Thố trên màn ảnh, tôi rất muốn thử.

Tôi không đặt mục tiêu phải có một vai lớn ngay lập tức. Điều quan trọng hơn là nhân vật ấy giúp mình học được gì và buộc mình phải thay đổi ra sao.

Chị không lo một vai diễn khác hẳn hình ảnh quen thuộc sẽ trở thành thử thách quá sức và mạo hiểm?

- Tôi không ngại vai khó. Ngược lại, những nhân vật khác hoàn toàn với mình lại khiến tôi hứng thú.

Nếu vai diễn quá giống bản thân, việc thể hiện có thể thuận lợi hơn. Tuy nhiên, tôi muốn biết giới hạn của mình ở đâu. Một nhân vật buộc diễn viên phải nghiên cứu, quan sát và thay đổi cách biểu đạt sẽ mang đến nhiều cơ hội tiến bộ hơn.

Tôi muốn được thử những điều mình chưa từng làm. Có thể tôi chưa đủ kinh nghiệm để hoàn thành mọi vai diễn như mong muốn, nhưng nếu không bắt đầu thì sẽ không biết mình có thể đi đến đâu.

"Không muốn mặc nhiên có vai nhờ lượng người theo dõi"

Việc được nhiều người biết đến trên mạng xã hội có giúp chị thuận lợi hơn khi tìm kiếm cơ hội đóng phim?

- Sự chú ý trên mạng xã hội có thể giúp một người dễ tiếp cận khán giả hoặc được các nhà sản xuất biết đến hơn. Tuy nhiên, lượng người theo dõi không thể thay thế năng lực diễn xuất.

Tôi không xem kinh nghiệm làm nội dung là "tấm vé" để mình mặc nhiên có vị trí trong nghề diễn. Tôi cũng không nghĩ bản thân có lợi thế hơn những người đã được đào tạo bài bản.

Mỗi người có một con đường riêng. Có người có kỹ thuật tốt nhờ được học hành nghiêm túc; có người sở hữu màu sắc, khả năng ứng biến hoặc nguồn năng lượng đặc biệt trước máy quay. Với tôi, những gì tích lũy được từ công việc sáng tạo nội dung chỉ là một phần hành trang. Muốn trở thành diễn viên, tôi vẫn phải học và chứng minh khả năng bằng từng vai diễn.

Tiêu Thố mong muốn thử sức với những vai phản diện có tâm lý phức tạp trong tương lai.

Chị nghĩ sao khi một số nhà sáng tạo nội dung thường bị nhìn nhận là "TikToker đi đóng phim"?

- Tôi hiểu vì sao khán giả có cách nhìn như vậy, bởi họ biết đến tôi trước hết với vai trò một TikToker. Chính vì thế, nếu muốn được công nhận ở lĩnh vực mới, tôi càng phải nghiêm túc.

Tôi không muốn chỉ được nhớ đến là một TikToker đi đóng phim. Khi đã lựa chọn diễn xuất, tôi muốn thực sự học nghề và làm việc có trách nhiệm.

Danh xưng không thể thay đổi chỉ bằng lời nói. Tôi nghĩ mình phải nỗ lực qua từng dự án để khán giả nhìn thấy sự tiến bộ. Nếu diễn chưa tốt, tôi cần tiếp nhận góp ý và tiếp tục hoàn thiện, thay vì cho rằng sự nổi tiếng trên mạng xã hội có thể bù đắp cho những hạn chế về chuyên môn.

Làm một diễn viên tay ngang, chị sẽ chủ động như thế nào trên hành trình này?

- Tôi xác định không thể chỉ ngồi chờ lời mời. Tôi sẵn sàng tìm kiếm thông tin, tham gia casting và thử sức với những dự án phù hợp.

Bên cạnh đó, tôi muốn dành thời gian học diễn xuất một cách bài bản. Chậm lại để chuẩn bị cũng là cách thể hiện sự nghiêm túc với nghề. Tôi không muốn chỉ tận dụng sự chú ý từ mạng xã hội để nhanh chóng có một vai, sau đó xuất hiện trên màn ảnh mà không có sự chuẩn bị cần thiết.

Tôi biết mình còn nhiều điều phải học, nhưng điều quan trọng là phải dám thử. Có thể tôi chưa phải người giỏi nhất, song tôi muốn trở thành người không ngại bước vào những điều khó.

Trấn Thành, Lý Hải,... đang là những đạo diễn "bảo chứng phòng vé", chị nghĩ sao về việc đi xin vai để có thêm cơ hội với điện ảnh?

- Tôi luôn luôn manifest ấy chứ! (Cười) Nhưng đáng tiếc thay, lần nào tôi cũng biết đến thông tin phim khi họ đã casting xong xuôi hết rồi.

Tôi sẵn sàng bay vào Sài Gòn chỉ để casting phim rồi về cũng được. Nhưng có lẽ cơ hội vẫn chưa tới.

Trước mắt, tôi muốn trau dồi kỹ năng, chủ động tìm kiếm cơ hội và hoàn thành tốt từng nhân vật được giao. Nếu có một vai khó, khác hẳn hình ảnh hiện tại, tôi càng muốn thử. Tôi muốn biết bản thân có thể đi được đến đâu khi nghiêm túc bước vào con đường này.

Cảm ơn chia sẻ của Tiêu Thố!

Tiêu Thố chia sẻ: "Tôi không tạo áp lực rằng mình phải nổi tiếng ngay bằng một vai lớn. Trước mắt, tôi muốn trau dồi kỹ năng, chủ động tìm kiếm cơ hội". Video: Ngọc Mai