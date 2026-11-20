Bộ phim 100 Days of Deception của đài tvN, với sự tham gia của Kim Yoo Jung và Jinyoung (Park Jin Young) nhóm GOT7, đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng mới sau hậu quả của một vụ nổ bom.

Vào ngày 20/11, bộ phim đã công bố những hình ảnh từ tập 13, ghi lại tình huống đối đầu trong phòng ống vận chuyển khí nén ngay sau một vụ nổ. Khi lực lượng cảnh sát do Fukuda (Kim Joong Hee thủ vai) dẫn đầu phong tỏa tòa nhà, Lee Ga Kyung (Kim Yoo Jung thủ vai) và Kim Tae Woong, hay còn được biết đến với tên gọi Sato Hideo (Park Jin Young thủ vai) đều giơ hai tay lên trước họng súng. Park Se Hwan (Kim Dong Young thủ vai) khống chế Kim Tae Woong làm con tin để tìm đường tẩu thoát, trong khi Lee Ga Kyung bị cảnh sát kéo đi nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Kim Tae Woong.

Trong tập trước, Sato Shinichi (Jin Seon Kyu thủ vai) đã triệu tập Yoo So Ran (Kim Hyun Joo thủ vai) và Yoo Philip (Lee Moo Saeng thủ vai) đến tư dinh để gây sức ép. Cùng lúc đó, Lee Ga Kyung và Park Se Hwan lẻn vào phòng ống vận chuyển khí nén tại Phủ Toàn quyền và gửi một quả bom đến nơi ở của Sato Shinichi. Tuy nhiên, quả bom lại bị Sato Hanako (Ooi Kiko thủ vai), em gái của Sato Shinichi, phát hiện trước. Sau khi nghe thấy tiếng nổ qua điện thoại, Kim Tae Woong đã chĩa súng về phía Lee Ga Kyung.

Trong tập 13, Sato Shinichi tiến gần hơn đến sự thật và gia tăng áp lực lên cả hai. Đồng thời, một âm mưu mới, mối đe dọa phá dỡ khu nhà ổ chuột, cùng một nhiệm vụ quan trọng dành cho Kim Tae Woong càng đẩy cao sự căng thẳng. Đội ngũ sản xuất chia sẻ: "Quả bom thứ hai từ lực lượng kháng chiến nhắm vào Sato Shinichi càng khiến hắn thêm phẫn nộ. Hãy cùng chờ xem mối quan hệ giữa Lee Ga Kyung và Kim Tae Woong sẽ có những thay đổi gì".

Theo Nielsen Korea, tập 12 phát sóng vào ngày 15/11 đã ghi nhận mức tỷ suất người xem trung bình là 11,1% (cao nhất đạt 12,1%) tại khu vực đô thị Seoul, và mức trung bình toàn quốc là 10,4% (cao nhất đạt 11,3%). Bộ phim đã đứng đầu khung giờ phát sóng trên tất cả các kênh trong ba tập liên tiếp, đồng thời dẫn đầu bảng xếp hạng mức độ quan tâm dành cho các bộ phim truyền hình/OTT trong tuần thứ hai của tháng Mười Một. Trong khi đó, Kim Yoo Jung và Park Jin Young lần lượt chiếm vị trí thứ nhất và thứ hai trong danh sách các diễn viên suốt ba tuần liên tiếp.