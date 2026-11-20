Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Volodymyr Zelensky/Telegram

Ukraine tuyên bố đã phá hủy một trong ba bệ phóng tên lửa đạn đạo của Nga bị nước này nhắm mục tiêu trong đêm 19/11, đồng thời đánh chặn 79 tên lửa hành trình trong đợt tập kích quy mô lớn của Moskva. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc tấn công của Nga gây thiệt hại cho nhiều cơ sở hạ tầng dân sự, trong đó có hệ thống năng lượng và giao thông.

Theo báo Kyiv Post, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 20/11 cho biết quân đội Ukraine đã tấn công ba bệ phóng tên lửa đạn đạo của Nga trong đêm, phá hủy một bệ phóng và đang đánh giá mức độ thiệt hại đối với hai bệ phóng còn lại.

Trong thông báo trên Telegram sau cuộc họp trực tuyến với các quan chức quân sự và chính phủ, ông Zelensky viết: "Trong đêm, chúng tôi đã tấn công ba bệ phóng: một bệ đã bị phá hủy, còn mức độ thiệt hại đối với hai bệ còn lại đang được xác minh".

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, từ tối 19/11 đến sáng 20/11, Nga đã phóng hơn 400 thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công và hơn 110 tên lửa vào Ukraine, trong đó có 27 tên lửa đạn đạo.

Các cuộc tấn công nhằm vào nhiều thành phố và khu vực trên khắp Ukraine, gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm các công trình năng lượng, hạ tầng hậu cần, các cầu bắc qua sông Dnipro và hệ thống đường sắt.

Tổng thống Ukraine cáo buộc các đợt tập kích nhằm vào những trạm biến áp và đường dây điện có vai trò quan trọng đối với hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân cũng như kết nối năng lượng giữa Ukraine và các nước láng giềng thuộc Liên minh châu Âu (EU).

Theo ông Zelensky, các cuộc tập kích được tiến hành theo nhiều đợt, cách nhau khoảng 20-30 phút. Tổng thống Ukraine cho rằng khoảng thời gian giữa các đợt tấn công có thể gây khó khăn cho hoạt động chữa cháy, thu dọn đống đổ nát và sửa chữa hạ tầng. Trong một số trường hợp, các cuộc tấn công tiếp theo diễn ra khi lực lượng cứu hộ và chuyên gia đang kiểm tra thiệt hại từ đợt trước, khiến thêm người thương vong.

Ukraine tuyên bố đánh chặn 79 tên lửa hành trình

Tổng thống Zelensky cho biết lực lượng Ukraine đã đánh chặn 79 tên lửa hành trình trong đợt tấn công đêm 19 rạng sáng 20/11, đồng thời đánh giá cao hoạt động của các đơn vị phòng không và không quân chiến đấu.

Ông đặc biệt ghi nhận vai trò của các máy bay F-16, Mirage và MiG trong hoạt động đánh chặn. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine thừa nhận việc đối phó với tên lửa đạn đạo vẫn khó khăn đáng kể.

Ông Zelensky cho rằng khả năng đánh chặn loại tên lửa này phụ thuộc nhiều vào nguồn cung đạn dược và các hệ thống phòng không do đối tác cung cấp.

Ông cũng kêu gọi các đối tác quốc tế không chỉ dừng lại ở những tuyên bố ủng hộ mà cần thực hiện các cam kết cung cấp hệ thống phòng không và đạn dược cho Ukraine. Tổng thống Ukraine cho biết đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao liên hệ trực tiếp với các đối tác đang chuẩn bị những gói hỗ trợ phòng không, nhằm thúc đẩy tiến độ chuyển giao.

Nga tuyên bố đáp trả sau vụ tấn công cầu Crimea

Đợt tập kích quy mô lớn của Nga diễn ra trong bối cảnh Ukraine vừa tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cầu Crimea (cầu Kerch), tuyến đường bộ và đường sắt quan trọng nối bán đảo Crimea với lãnh thổ Nga. Moskva xác nhận cây cầu bị hư hại và cho biết sẽ tiến hành khôi phục, trong khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ đáp trả vụ tấn công.

Phát biểu tại Thâm Quyến ngày 19/11 sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Putin cho biết Nga đã cân nhắc khả năng đạt thỏa thuận ngừng bắn hạn chế, bao gồm đình chỉ các cuộc tấn công nhằm vào một số cơ sở năng lượng và hoạt động hàng hải ở Biển Đen, nhưng quyết định không tiếp tục phương án này sau vụ tấn công cầu Crimea. Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố Moskva sẽ đáp trả và cho rằng phản ứng của Nga sẽ khiến Ukraine phải chịu tổn thất lớn hơn.

Nga cáo buộc Ukraine tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng và những mục tiêu trên lãnh thổ Nga, trong đó có các cơ sở liên quan đến năng lượng và giao thông. Moskva nhiều lần cho rằng các hoạt động quân sự của Ukraine gây nguy hiểm cho dân thường và ảnh hưởng đến những công trình phục vụ đời sống, kinh tế. Kiev, trong khi đó, tuyên bố các hoạt động tấn công tầm xa của họ nhằm vào những mục tiêu quân sự và cơ sở phục vụ hậu cần của Nga.

Liên quan đến triển vọng chấm dứt xung đột, Tổng thống Putin ngày 19/11 khẳng định Nga quan tâm đến việc kết thúc cuộc xung đột, nhưng cho rằng tiến trình này cần dựa trên những thỏa thuận và điều kiện đã được thảo luận trước đó giữa Nga và Mỹ. Ông nhấn mạnh giải pháp cho vấn đề Ukraine cần tính đến tình hình thực tế trên chiến trường và các quan ngại an ninh của Nga.