Binh sĩ Ba Lan tham gia một cuộc tập trận ở Biedrusko, Ba Lan. Ảnh: PAP/TTXVN phát

Cuộc diễn tập do Pháp và Anh dẫn đầu, kéo dài hai tuần, bắt đầu từ ngày 9/11, trong khuôn khổ sáng kiến “Liên minh những nước sẵn sàng” (Coalition of the Willing). Đây là sáng kiến hợp tác gồm 37 quốc gia ủng hộ Ukraine, với lực lượng quân sự hoạt động ngoài khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Khoảng 2.800 quân nhân đến từ Bỉ, Estonia, Pháp, Đức, Litva, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Anh tham gia diễn tập. Ba Lan đảm nhiệm công tác hậu cần, trong khi các đơn vị của Thổ Nhĩ Kỳ tham gia một số nội dung diễn tập từ địa điểm tại Istanbul. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 19/11 cho biết nước này triển khai khoảng 1.100 binh sĩ, tham gia các hoạt động trên bộ, trên không và trên biển.

Cuộc diễn tập mang tên “Koalicja” được tổ chức tại Ba Lan, bao gồm các nội dung huấn luyện trên bộ, trên không và trên biển. Phần diễn tập trên bộ diễn ra tại thao trường Nowa Deba, Đông Nam Ba Lan, dưới sự phụ trách của Sư đoàn 1 thuộc Lục quân Pháp. Cuộc diễn tập được tổ chức sau quá trình 12 tháng chuẩn bị của Lực lượng đa quốc gia hỗ trợ Ukraine (MNF-U). Các nội dung huấn luyện tập trung vào vận chuyển binh sĩ, trang thiết bị, phối hợp chỉ huy và điều hành, triển khai máy bay chiến đấu, máy bay tiếp dầu, vận hành thiết bị bay không người lái trinh sát và thực hành các phương án ứng phó với tình huống trên thực địa.

Chuẩn tướng Campbell Close, Phó chỉ huy phụ trách tác chiến của Sư đoàn 1 thuộc Lục quân Pháp, cho biết cuộc diễn tập nhằm kiểm tra khả năng triển khai lực lượng và phối hợp giữa các đơn vị tham gia. Ông đánh giá đây là lực lượng có tính chất phòng thủ.

Cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh các nước châu Âu tiếp tục trao đổi về những phương án hỗ trợ Ukraine sau khi xung đột kết thúc. Tại cuộc gặp ở Berlin (Đức) ngày 19/11, lãnh đạo Ukraine và đại diện gần 40 đoàn quốc tế đã thảo luận về các cơ chế bảo đảm an ninh và triển vọng ổn định tình hình tại nước này sau xung đột.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng cảnh báo về những rủi ro an ninh liên quan đến khả năng triển khai binh sĩ nước ngoài tại Ukraine.