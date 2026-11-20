Liên Hợp Quốc. Ảnh: EPA

Theo đài RT và báo Guardian, 8 vòng bỏ phiếu thăm dò kín tại Hội đồng Bảo an LHQ đã không đạt được đồng thuận và vòng bỏ phiếu thứ 9 dự kiến diễn ra trong ngày 20/11. Trước đây, chưa từng có Tổng Thư ký LHQ nào kết thúc nhiệm kỳ mà người kế nhiệm chưa được lựa chọn. Năm 2016, Hội đồng Bảo an phải trải qua 6 vòng bỏ phiếu mới thống nhất được việc bổ nhiệm ông Guterres.

Hội đồng Bảo an hiện rơi vào tình trạng bế tắc. 3 trong số 5 thành viên thường trực của cơ quan này gồm Nga, Mỹ và Trung Quốc hôm 19/11 đã cam kết cải tổ LHQ trong một tuyên bố chung. Ba nước cho rằng tổ chức lớn nhất hành tinh cần có khả năng “ứng phó hiệu quả hơn với các thách thức toàn cầu và tuân thủ sứ mệnh cơ bản là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế”.

Washington từng cáo buộc một số cơ quan của LHQ lãng phí tiền thuế của người dân Mỹ và theo đuổi những chương trình nghị sự đi ngược lợi ích của Mỹ. Hồi tháng 1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo các cơ quan liên bang chấm dứt tham gia hoặc tài trợ cho 31 tổ chức thuộc LHQ trong phạm vi pháp luật cho phép.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov từng cáo buộc Ban Thư ký LHQ dưới thời ông Guterres thiên vị các chính phủ phương Tây, đồng thời kêu gọi gia tăng các đại diện của châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh trong Hội đồng Bảo an.

Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Phó Thông cho rằng các nước phát triển đang chiếm tỷ lệ đại diện rất lớn trong tổ chức này. Ông kêu gọi tăng cường vai trò của các nước đang phát triển, trong đó ưu tiên châu Phi.

Trong số những ứng viên Tổng thư ký LHQ đang được cân nhắc có bà Rebeca Grynspan, người Costa Rica, lãnh đạo Cơ quan Thương mại và Phát triển LHQ (UNCTAD); ông Rafael Grossi, người Argentina, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và bà Lana Nusseibeh, cựu Đại sứ Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) tại LHQ.