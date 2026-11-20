Vụ tấn công của Nga vào thủ đô Kiev khiến nhiều cơ sở hạ tầng hư hại. (Video: X/Clash Report)

Ngày 20/11, đợt không kích quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Nga nhằm vào Ukraine kéo dài nhiều giờ tại thủ đô Kiev. Cuộc tấn công còn gây gián đoạn nghiêm trọng hệ thống cung cấp điện, nước và sưởi ấm, đồng thời làm hư hại 3 cây cầu.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko kêu gọi người dân hạn chế sử dụng ô tô và tránh di chuyển qua những cây cầu trong thành phố. Theo ông, cả ba cây cầu Podilsko-Voskresenskyi, Southern và Darnytskyi đều bị hư hại trong đợt tập kích của Nga.

Đợt tập kích có sự tham gia của nhiều loại vũ khí, bao gồm tên lửa đạn đạo, UAV và tên lửa hành trình phóng từ máy bay ném bom chiến lược Tu-160. Những chiếc Tu-160 này xuất phát từ căn cứ không quân Ukrainka, thuộc vùng Viễn Đông của Nga.

Không chỉ Kiev, nhiều địa phương khác trên khắp Ukraine cũng ghi nhận vụ tấn công và tiếng nổ. Nhiều khu vực bị ảnh hưởng trải dài từ tỉnh Lviv và Ivano-Frankivsk ở miền tây, thành phố Kryvyi Rih ở miền nam, tỉnh Kharkiv ở phía đông bắc đến thành phố Dnipro ở miền đông.

Thủ đô của Ukraine rung chuyển trong đêm. (Video: X/Mario Nawfal)

Theo thông tin từ giới chức địa phương, có ít nhất 3 nhân viên của công ty cấp nước Kiev thiệt mạng trong cuộc tập kích. Ngoài ra, khoảng 15 dân thường khác bị thương tại thủ đô.

Các đợt phóng tên lửa và UAV liên tiếp nhằm vào Kiev diễn ra trong suốt đêm. Ngay trước 2h, không quân Ukraine tiếp tục cảnh báo toàn bộ tên lửa đạn đạo đang hướng về thủ đô. Sau đó, phóng viên Kyiv Independent tại hiện trường ghi nhận thêm nhiều tiếng nổ lớn, được mô tả là “rất lớn” và “cực kỳ lớn”, tại quận trung tâm thủ đô.

Từ khoảng 3h - 6h30, người dân tiếp tục nghe thấy nhiều loạt tiếng nổ khác. Trong khoảng thời gian này, cơ quan chức năng liên tục phát đi cảnh báo về tên lửa và UAV đang tiếp cận thành phố.

Công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine DTEK cũng thông thông báo bộ phận khách hàng tại quận Pecherskyi, Solomianskyi, Holosiivskyi, Dniprovskyi và Darnytskyi bị mất điện do ảnh hưởng từ cuộc tập kích.

Trong khi đó, Cơ quan Quản lý quân sự Kiev xác nhận xảy ra vụ cháy nhà ở tại hai quận Obolonskyi và Podilskyi. Thị trưởng Klitschko cũng xác nhận một công trình hạ tầng tại quận Holosiivskyi bị trúng đạn cùng với một số tòa nhà không phục vụ mục đích dân sinh ở quận Podilskyi.