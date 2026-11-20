Trong báo cáo công bố ngày 19/11, tổ chức phi chính phủ Save the Children cảnh báo tỷ lệ trẻ em sống tại các vùng xung đột trên thế giới đã tăng hơn gấp đôi kể từ khi số liệu về vấn đề này bắt đầu được thống kê, từ 10% vào giữa những năm 1990 lên 23,4% vào năm 2025.

Bà Gudrun Ostby, giáo sư, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo (PRIO), đơn vị cung cấp dữ liệu được Save the Children sử dụng trong báo cáo, cho biết số trẻ em sống tại các vùng chiến sự trong năm 2025 đã đạt mức kỷ lục 589 triệu em, so với 378 triệu em vào năm 2015.

Một bạn nhỏ Palestine đứng giữa đống đổ nát sau đợt không kích của Israel. Ảnh: MAXPPP

“Cả số lượng và tỷ lệ trẻ em đối mặt với xung đột đều tăng đáng kể theo thời gian”, Save the Children nhận định, đồng thời lưu ý rằng mức tăng này không đơn thuần xuất phát từ sự gia tăng dân số toàn cầu.

Các vùng xung đột này tập trung tại khu vực châu Phi hạ Sahara, một số khu vực ở Mexico, Yemen, Ukraine, Myanmar, Afghanistan, Iraq và Syria.

Châu Phi là châu lục có số trẻ em sống tại các vùng xung đột cao nhất trong năm 2025, với khoảng 260 triệu trẻ em. Chỉ trong vòng một năm, từ 2024 đến 2025, tỷ lệ này đã tăng 20%. Hiện nay, trẻ em châu Phi chiếm 44% tổng số trẻ em sống tại các vùng xung đột trên toàn thế giới.

“Xu hướng này phản ánh cả sự gia tăng số lượng các cuộc xung đột trên châu lục và các yếu tố nhân khẩu học”, báo cáo nêu rõ. Sau châu Phi là châu Á với 177 triệu trẻ em sống tại các vùng xung đột, tiếp đến là châu Mỹ với 69 triệu em và khu vực Trung Đông với 67 triệu em.

Khoảng 15 triệu trẻ em ở châu Âu đang sống trong các khu vực xung đột, theo tổ chức Save the Children. Ảnh: actu.fr

Đáng chú ý, Trung Đông ghi nhận sự gia tăng mạnh về số trẻ em sống tại các vùng xung đột, từ 52 triệu em năm 2024 lên 67 triệu em năm 2025, tương đương mức tăng 29% chỉ trong một năm.

Trong khi đó, Save the Children ước tính khoảng 15 triệu trẻ em ở châu Âu đang sống trong các vùng xung đột, chủ yếu do cuộc xung đột ở Ukraine.