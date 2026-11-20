Chủ tịch Tập Cận Bình (giữa), Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp thượng đỉnh ba bên ở thành phố Thâm Quyến, chiều 19/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Trả lời truyền thông Mỹ qua điện thoại hôm 20/11, trên chuyến bay trở về Washington sau hội nghị thượng đỉnh ba bên tại Trung Quốc, ông Trump thừa nhận kiểm soát vũ khí hạt nhân là một trong những vấn đề khó đàm phán nhất đối với chính quyền Mỹ.

"Tôi rất ủng hộ ý tưởng này, nhưng xét trên phương diện đàm phán thực tế, đây là vấn đề rất khó để một tổng thống có thể giải quyết", ông Trump nói.

Một trong những ưu tiên của ông Trump trong chuyến công du Trung Quốc là khởi động đàm phán ba bên về kiểm soát vũ khí hạt nhân với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tuy nhiên, Bắc Kinh từ lâu tỏ ra không mặn mà với các cuộc đàm phán kiểm soát hạt nhân, trong bối cảnh nước này đang đẩy nhanh quá trình mở rộng kho vũ khí nhằm thu hẹp khoảng cách với Mỹ và Nga.

Theo ước tính của Bulletin of the Atomic Scientists, Trung Quốc sở hữu khoảng 410 đầu đạn hạt nhân trong năm 2023. Trong khi đó, kho vũ khí của Mỹ được ước tính ở mức 3.708 đầu đạn. Nga hiện sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, với khoảng 5.420 đầu đạn tính đến tháng 3/2026.

Lầu Năm Góc dự báo Trung Quốc có thể sở hữu hơn 1.000 đầu đạn hạt nhân sẵn sàng hoạt động vào năm 2030, phản ánh tốc độ mở rộng đáng kể năng lực răn đe hạt nhân của nước này.

Tổng thống Trump cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình đồng tình với quan điểm cần hạn chế vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, sự chênh lệch lớn về quy mô kho vũ khí giữa các nước khiến việc thống nhất mức cắt giảm trở nên phức tạp.

"Thật khó để một quốc gia có 4.000 đầu đạn hạt nhân nói rằng họ sẽ từ bỏ một nửa số đó", ông nhận định.

Dù thừa nhận những trở ngại, Tổng thống Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục đưa vấn đề này vào chương trình nghị sự trong các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo Nga và Trung Quốc.

Theo vị Tổng thống Mỹ, việc hạn chế vũ khí hạt nhân là mục tiêu cần theo đuổi, dù quá trình đàm phán không dễ dàng, bởi các quốc gia đều gặp khó khăn khi phải cân nhắc cắt giảm năng lực răn đe chiến lược của mình.

Tuyên bố chung sau cuộc gặp ba bên cho biết lãnh đạo Mỹ, Nga và Trung Quốc tái khẳng định quan điểm một cuộc chiến tranh hạt nhân không thể giành chiến thắng và tuyệt đối không được phép xảy ra.

Ba bên cũng nhất trí tiến hành đối thoại về giảm thiểu rủi ro hạt nhân và ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân.

Đây được xem là bước đi nhằm duy trì kênh trao đổi giữa ba cường quốc sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và quá trình hiện đại hóa lực lượng hạt nhân tiếp tục diễn ra. Tuy nhiên, tuyên bố chung chưa đưa ra cam kết cụ thể về giới hạn số lượng đầu đạn hay lộ trình cắt giảm kho vũ khí của mỗi nước.