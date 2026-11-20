Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao UAE cho biết các quyết định tác động đến quan hệ song phương cần dựa trên những lợi ích chung, đồng thời phải “không bị chi phối bởi các toan tính chính trị hay xung đột nội bộ”. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, cho rằng UAE can thiệp vào công việc nội bộ của chính phủ nước này trong tuần qua.

Ngày 19/11, theo hãng thông tấn nhà nước Somalia (SONNA), Hội đồng Bộ trưởng yêu cầu Đại sứ UAE rời khỏi Somalia trong vòng 72 giờ, đồng thời triệu hồi đại sứ tại Abu Dhabi về nước. Tổng thống Hassan Sheikh Mohamud đã có bài phát biểu hôm 17/11 giải trình công khai đầy đủ về những vấn đề giữa Chính phủ Somalia và UAE, và cũng chính là cơ sở cho các quyết định được đưa ra vừa qua.

Tổng thống khẳng định Somalia vẫn cởi mở với việc duy trì quan hệ cùng UAE dựa trên nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng. Theo SONNA, Chính phủ Somalia sẽ thực hiện các bước tiếp theo để bảo vệ sự thống nhất, chủ quyền, an ninh và sự hòa hợp của đất nước. Bộ Ngoại giao được giao nhiệm vụ trình bày lập trường của Somalia trước cộng đồng quốc tế.

Trong những phát biểu được hãng thông tấn nhà nước WAM đăng tải vào sáng 20/11, Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), ông Jasem Al Budaiwi, khẳng định vai trò quan trọng của UAE trong việc củng cố an ninh, ổn định và thúc đẩy đối thoại giữa các quốc gia như đăng cai các cuộc đàm phán giữa Mỹ, Nga và Ukraine tại Abu Dhabi.

Theo ông, đây là minh chứng cho cách tiếp cận đầy trách nhiệm của UAE nhằm đạt được hòa bình và an ninh ở cấp độ khu vực cũng như quốc tế. Ông Al Budaiwi nhấn mạnh các quốc gia vùng Vịnh vẫn kiên định với nỗ lực củng cố an ninh, sự ổn định và thịnh vượng, đồng thời bác bỏ mọi chiến dịch truyền thông nhằm vào các quốc gia thành viên.