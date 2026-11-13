Jensen Huang suy sụp

Jensen Huang. Ảnh: Bloomberg.

Ngày 12/11 (giờ địa phương), Jensen Huang rời vị trí CEO Nvidia sau 33 năm. Trong khoảng thời gian đó, Huang đưa doanh nghiệp trở thành tập đoàn trị giá 4.500 tỷ USD, giữ vai trò trung tâm trong làn sóng AI.

Theo Bloomberg, Huang trông "hoàn toàn suy sụp" trước khi từ chức. Một nguồn tin cho biết phong thái quyết đoán thường ngày của Huang đã biến mất. Ông thậm chí thốt ra những câu như "sao cũng được" hay "tôi không quan tâm".

Suốt nhiều thập kỷ xây dựng đế chế Nvidia, Huang nổi tiếng với sự tỉ mỉ trong từng chi tiết, từ kiến trúc chip đến đãi ngộ cho nhân viên, kể cả cấp thấp nhất. Những ngày gần đây, Huang được mô tả có thái độ hối lỗi, tự trách bản thân bằng những lời lẽ nặng nề như "kẻ khốn nạn".

Bê bối và điều tra nội bộ

Sự sụp đổ của Huang diễn ra "nhanh đến kinh ngạc", Bloomberg cho biết. Mới 2 tuần trước, ông vẫn là gương mặt đại diện cho làn sóng AI toàn cầu, từng tạo dấu ấn với Tổng thống Mỹ Donald Trump và định hình nhiều chính sách công nghệ quốc tế.

"Đóng góp của Jensen cho Nvidia rất lớn. Nvidia là một trong những công ty công nghệ có tầm ảnh hưởng nhất thế giới", Chủ tịch Hội đồng quản trị Harvey Jones chia sẻ trong email gửi đến nhân viên sau khi Huang mất chức.

Cuộc khủng hoảng bắt đầu từ cuối tháng 10 khi xuất hiện thông tin về mối quan hệ giữa Huang với Alice Huang, người phụ nữ bị nghi là gián điệp Trung Quốc. Thời điểm đó, hội đồng quản trị Nvidia do dự khi xử lý vụ việc, thậm chí không muốn bình luận công khai.

Hầu hết bản tin tránh đề cập đến bản chất mối quan hệ. Với bạn bè và đồng nghiệp, Huang phủ nhận mình phản bội vợ. Trong cuộc phỏng vấn cuối cùng với Bloomberg trên cương vị CEO Nvidia, ông khẳng định mối quan hệ với Alice Huang "giống một lãnh đạo làm ăn với khách hàng Trung Quốc".

"Mọi thứ hoàn toàn bình thường, chẳng có gì khác lạ cả", ông nói.

Nhiều người đặt hoa trước trụ sở Nvidia tại California (Mỹ) sau khi Huang từ chức. Ảnh: Reuters.

Bước ngoặt xảy ra vào ngày 6/11, khi tờ FT dẫn lời giới chức Mỹ xác nhận 2 người có quan hệ tình cảm. Giám đốc Pháp chế Nvidia Tim Teter đến nhà riêng đối chất, khiến Huang thừa nhận sự việc.

Ban đầu, hầu hết thành viên ban quản trị Nvidia không muốn phát ngôn công khai, song Teter cho rằng cần phải hành động. Ngay sau đó, hội đồng quản trị công ty thông báo sẽ điều tra cáo buộc. Hãng luật Wachtell, Lipton, Rosen & Katz được thuê để phục vụ điều tra.

Đến 8/11, Huang gửi email cho toàn thể công ty, thừa nhận mối quan hệ ngoài luồng. Ông gửi lời xin lỗi đến gia đình, cam kết "hợp tác đầy đủ" với cuộc điều tra của hội đồng quản trị.

Suy sụp và thách thức kế nhiệm

Khi bê bối lan rộng, nguồn tin từ Bloomberg cho biết Huang bị phân tâm khỏi công việc. Trong cơ cấu tổ chức của Nvidia, ông trực tiếp quản lý khoảng 60 giám đốc, khá đông so với tiêu chuẩn quản lý thông thường.

Khi làm việc, toàn bộ nhân sự phải gửi email liệt kê 5 ưu tiên hàng đầu, giúp Huang kiểm soát tiến độ các nhiệm vụ quan trọng. Bình thường, ông phản hồi lập tức bất kể ngày đêm, song đã "chậm lại" trong thời gian gần đây.

Đến ngày 11/11, New York Times đưa tin Huang còn có mối quan hệ với Kimberly Powell, Phó chủ tịch Chăm sóc sức khỏe tại Nvidia. Lần này, hội đồng quản trị công ty họp từ xa đến khuya và buộc Huang từ chức.

Sáng hôm sau, hội đồng quản trị Nvidia thông báo Giám đốc Tài chính Colette Kress sẽ đảm nhận vị trí CEO tạm quyền. Bà nhanh chóng trấn an nhân viên với thông điệp bày tỏ niềm tin, vai trò của Nvidia trong nền kinh tế toàn cầu.

Ảnh chân dung hoạt hình của Huang trong một sự kiện của Nvidia tại Seoul (Hàn Quốc). Ảnh: Bloomberg.

Kress cam kết tổ chức cuộc họp toàn công ty vào ngày 18/11. Trước đó một ngày, Nvidia dự kiến công bố kết quả kinh doanh quý gần nhất, doanh số có thể tăng gấp đôi theo dự báo của Phố Wall.

Theo Bloomberg, hội đồng quản trị Nvidia đang gặp khó trong việc tìm người kế nhiệm Huang. Một số ứng viên trong danh sách rút gọn gồm Lisa Su, CEO AMD và Rene Haas, CEO Arm.

Giới quan sát nhận định không ai có thể đảm nhận trọn vẹn mọi vai trò như Huang, bao gồm chuyên gia công nghệ, giám đốc điều hành, marketing, vận động hành lang và đại diện thương hiệu. Sau sự kiện này, Nvidia nhiều khả năng vận hành giống một doanh nghiệp thông thường hơn.

Bản thân Huang chưa thể rút lui trước truyền thông. Ông dự kiến điều trần trước Quốc hội Mỹ trong vài tuần tới, tập trung vào mối quan hệ với Alice Huang, cũng như khả năng điều này làm rò rỉ bí mật công nghệ của Nvidia.

Theo những người thân cận, Huang không còn bận tâm đến số phận bản thân nữa. Mối quan tâm lớn nhất của ông là vợ mình, và không muốn "hủy hoại cuộc đời" những người phụ nữ liên quan.