Theo truyền hình nhà nước Iran IRIB, IRGC cho biết đã triển khai UAV thực hiện chiến dịch tấn công chính xác nhằm vào hệ thống radar quân sự Mỹ tại căn cứ Sheikh Isa vào sáng 17/11.

Lực lượng này mô tả cuộc tập kích là hành động đáp trả những vụ UAV quân sự Mỹ xâm nhập không phận Iran, đồng thời nhằm ngăn chặn các hoạt động mà Tehran coi là thù địch của Washington trong khu vực.

IIRGC cảnh báo sẽ tiếp tục đáp trả nếu không phận Iran bị xâm phạm hoặc các căn cứ quân sự trong khu vực được sử dụng để tiến hành chiến dịch nhằm vào nước này.

Truyền hình nhà nước Bahrain cho biết hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn cuộc tấn công đường không từ Iran, nhưng không công bố thông tin cụ thể về thương vong và thiệt hại. Phóng viên Al Jazeera ghi nhận một số tiếng nổ lớn tại khu vực thủ đô Manama.

Trước đó, Bộ Nội vụ Bahrain đã phát cảnh báo an ninh, yêu cầu người dân tìm nơi trú ẩn. Cơ quan này sau đó thông báo mối đe dọa đã qua và dỡ bỏ cảnh báo.

Đây là lần thứ ba trong vòng 5 ngày IRGC tuyên bố tấn công các hệ thống radar quân sự Mỹ tại Bahrain.

Ngày 15/11, lực lượng Iran cho biết đã phóng 6 UAV nhằm vào radar phòng không Mỹ tại căn cứ trực thăng Al-Riffa.

Quân đội Bahrain tuyên bố đánh chặn và phá hủy nhiều đợt tấn công trước khi chúng tiếp cận mục tiêu.

Trước đó một ngày, IRGC tuyên bố đánh trúng cơ sở radar cảnh báo sớm của Mỹ tại Bahrain. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) bác bỏ thông tin, cho biết lực lượng phòng thủ đã bắn hạ 2 UAV Iran và không ghi nhận thương vong hoặc thiệt hại.

Bahrain có vị trí quan trọng trong mạng lưới quân sự Mỹ tại Trung Đông. Quốc gia này đặt Trung tâm Hỗ trợ Hoạt động Hải quân Mỹ (NSA), nơi đóng trụ sở Hạm đội 5 và Bộ tư lệnh Hải quân Trung tâm, cơ quan phụ trách hoạt động của hải quân Mỹ trong khu vực.

Căn cứ Sheikh Isa cũng từng trở thành mục tiêu trong các đợt tập kích trước đây của Iran. Hình ảnh vệ tinh được truyền thông Iran công bố hồi tháng 3 cho thấy một kho chứa máy bay tuần thám P-8A Poseidon của hải quân Mỹ bị đánh trúng.

Đến tháng 7, IRGC tiếp tục tuyên bố UAV của lực lượng này đã tấn công trạm phát điện, hệ thống dẫn đường cùng một số công trình hành chính và hậu cần tại căn cứ.

Tuy nhiên, các tuyên bố về kết quả tập kích của Iran cần được phân biệt với những thông tin thiệt hại đã được phía Mỹ hoặc Bahrain xác nhận độc lập.