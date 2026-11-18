Tạp chí National Interest ngày 17/11 đưa tin, tàu ngầm hạt nhân HMS Vengeance đã hoàn thành chuyến tuần tra kéo dài 201 ngày, vượt qua kỷ lục 195 ngày do tàu HMS Vigilant cùng lớp thiết lập trước đó.

Nhiệm vụ bắt đầu ngày 29/8/2025 và kết thúc khi chiến hạm trở về Căn cứ Hải quân Faslane tại Scotland.

Đây là một trong những chuyến tuần tra dài nhất của lực lượng tàu ngầm chiến lược Anh.

Thời gian hoạt động kéo dài phản ánh áp lực duy trì lực lượng răn đe hạt nhân thường trực, trong bối cảnh Hải quân Hoàng gia đang thiếu tàu sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Một trong 4 tàu ngầm chiến lược lớp Vanguard, HMS Victorious, hiện phải nằm cảng để chờ sửa chữa lớn.

Hải quân Hoàng gia Anh xác định hoạt động tuần tra liên tục trên biển là thành phần quan trọng trong chiến lược răn đe hạt nhân, nhằm bảo vệ Vương quốc Anh và các đồng minh NATO.

Trước mỗi nhiệm vụ, tàu ngầm đều phải trải qua quy trình kiểm tra an toàn nghiêm ngặt.

Trong suốt chuyến đi gần 7 tháng, thủy thủ đoàn làm việc theo các ca kéo dài 6 giờ.

Khác với nhiều tàu ngầm đa năng, tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chiến lược phải duy trì trạng thái hoạt động bí mật, không nổi lên mặt nước trong quá trình tuần tra.

Điều kiện sinh hoạt cũng đặt ra nhiều thách thức. Các thủy thủ chỉ được nhận những tin nhắn hàng tuần từ gia đình, với độ dài tối đa 40 từ và đã qua kiểm duyệt.

Những thông tin có thể ảnh hưởng đến tinh thần hoặc tiết lộ bí mật nhiệm vụ sẽ bị loại bỏ. Thủy thủ đoàn cũng không được phép trả lời để tránh nguy cơ phát lộ vị trí tàu.

HMS Vengeance thuộc lớp Vanguard, dòng tàu ngầm lớn nhất từng được chế tạo tại Anh. Tàu được trang bị tên lửa đạn đạo Trident II D5 và 4 ống phóng ngư lôi 533 mm, có thể mang tối đa 16 ngư lôi hạng nặng Spearfish.

Hệ thống động lực sử dụng lò phản ứng hạt nhân Rolls-Royce PWR2, kết hợp 2 turbine GEC và hệ thống đẩy bằng tia nước. Ngoài ra, tàu còn có 2 máy phát điện turbine WH Allen.

Anh đã đóng tổng cộng 4 tàu ngầm lớp Vanguard, gồm Vanguard, Victorious, Vigilant và Vengeance, trong giai đoạn 1986-1999.

Cả 4 chiếc hiện hoạt động từ Căn cứ Hải quân Clyde, phía Tây Glasgow.

Trong những năm tới, lớp Vanguard dự kiến được thay thế bằng thế hệ tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Dreadnought, tiếp tục đảm nhiệm vai trò nòng cốt trong lực lượng răn đe hạt nhân trên biển của Anh.