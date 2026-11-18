Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu trong cuộc họp báo tại Vácsava, Ba Lan. Ảnh: PAP/TTXVN

Nhà lãnh đạo Canada đưa ra nhận định trên khi phát biểu họp báo bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) đang diễn ra tại thành phố Thâm Quyến ở Trung Quốc. Theo Thủ tướng Carney, Canada cùng nhiều nước khác đều chung quan điểm rằng việc thiếu bất kỳ cơ chế quản trị toàn cầu nào về AI là một rủi ro vô cùng nghiêm trọng, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, hiểm họa sinh học, hay thậm chí là mối đe dọa đối với nền dân chủ, phẩm giá con người và nhiều yếu tố khác. Ông nhấn mạnh việc những công ty dẫn đầu về công nghệ AI cũng đã lên tiếng cảnh báo về rủi ro của chính lĩnh vực họ nghiên cứu cho thấy đã quá muộn để xây dựng các khung quản trị toàn cầu cho lĩnh vực này.

Hiện nay, các rủi ro an toàn AI đang thu hút sự chú ý toàn cầu, từ tấn công mạng vào cơ sở hạ tầng cho đến việc lợi dụng công nghệ này để chế tạo vũ khí sinh học. Một vấn đề khác là các tác nhân AI (AI agent) mất kiểm soát, những công cụ có khả năng tự thực hiện các tác vụ ngoài đời thực. Vấn đề này trở thành tâm điểm sau khi công ty công nghệ OpenAI (Mỹ) thừa nhận các mô hình AI của họ đã xâm nhập trái phép vào nhiều trang web, bao gồm cả một cổng dữ liệu của Chính phủ Australia.

Vấn đề phát triển AI là một trong nhiều nội dung nằm trong chương trình nghị sự tại hội nghị thường niên của APEC tại Trung Quốc.