Một bệ phóng thuộc hệ thống tên lửa đất đối không MIM-23 Hawk tại tỉnh Mykolaiv, Ukraine. Ảnh: united24media

Tại hội nghị Ramstein lần thứ 37, các đồng minh của Ukraine công bố thêm nhiều khoản viện trợ quân sự, tập trung vào tên lửa phòng không, vũ khí Mỹ và máy bay chiến đấu, nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của Kiev trước mùa Đông.

Theo tờ Kyiv Post ngày 18/11, các đồng minh của Ukraine đã tiếp tục cam kết cung cấp tên lửa phòng không và tài chính để phát triển máy bay không người lái (UAV) sản xuất trong nước cho Kiev tại cuộc họp của Nhóm liên lạc quốc phòng về Ukraine (UDCG), còn gọi là hội nghị Ramstein, diễn ra tại trụ sở NATO ở Brussels (Bỉ).

Đáng chú ý, Bỉ tái khẳng định kế hoạch bàn giao 10 máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine trước cuối năm 2026.

Bộ Quốc phòng Ukraine công bố các cam kết viện trợ này trong thông báo ngày 18/11. Cuộc họp lần thứ 37 của UDCG do Anh và Đức đồng chủ trì.

“Trong mùa Đông này, ưu tiên lớn nhất của chúng tôi là bảo vệ bầu trời”, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yevhenii Khmara nhấn mạnh.

Anh cam kết cung cấp hơn 1.000 tên lửa phòng không

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting công bố gói viện trợ trị giá 240 triệu bảng (328 triệu USD), bao gồm hơn 1.000 tên lửa phòng không tầm ngắn, các bệ phóng và hơn 12 hệ thống radar.

Anh dự kiến bắt đầu bàn giao số vũ khí này từ giữa tháng 12. Trước đó, London đã cung cấp cho Ukraine 400 tên lửa phòng không để hỗ trợ nước này chuẩn bị cho mùa Đông.

Gói viện trợ mới nằm trong khoản ngân sách 500 triệu bảng (658 triệu USD) mà Anh dành riêng cho nhu cầu phòng không mùa Đông của Ukraine. Chính phủ Anh cho biết phần hỗ trợ còn lại sẽ được công bố tại cuộc họp của liên minh các nước sẵn sàng hỗ trợ Ukraine vào ngày 19/11.

Đức và Na Uy dành 600 triệu USD mua vũ khí Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết Berlin và Oslo mỗi nước sẽ đóng góp 300 triệu USD cho một gói mua sắm vũ khí của Mỹ, trong đó có tên lửa đánh chặn dành cho hệ thống phòng không Patriot.

Việc mua sắm sẽ được thực hiện thông qua Danh sách yêu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL), sáng kiến của NATO cho phép các nước thành viên và đối tác tài trợ mua sắm trang thiết bị quân sự của Mỹ theo nhu cầu do Kiev đề xuất.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết các đồng minh đã cam kết hơn 10 tỷ USD hỗ trợ Ukraine thông qua cơ chế PURL và chương trình Bán vũ khí quân sự cho nước ngoài (FMS) của Mỹ.

Khoản đóng góp của Na Uy nằm trong gói hỗ trợ trị giá khoảng 800 triệu USD. Ngoài 300 triệu USD mua vũ khí Mỹ, gói này còn dành 300 triệu USD để mua UAV do Ukraine sản xuất và 150 triệu USD cho lĩnh vực phòng không.

Đức cũng xác nhận gói viện trợ trị giá 1 tỷ euro (1,1 tỷ USD) đã công bố trước đó, bao gồm các hệ thống phòng không IRIS-T, radar, UAV đánh chặn và đạn dược dành cho máy bay F-16.

Bỉ và Pháp công bố kế hoạch bàn giao máy bay chiến đấu

Bỉ tái khẳng định cam kết bàn giao 10 máy bay F-16 cho Ukraine trước cuối năm 2026. Brussels cũng dự kiến cung cấp 1 tỷ euro (1,1 tỷ USD) viện trợ quân sự cho Kiev trong năm 2027, theo Bộ Quốc phòng Ukraine.

Trong khi đó, Pháp có kế hoạch bàn giao hai máy bay chiến đấu Mirage 2000-5F trước cuối năm nay, cùng bom và đạn dược dành cho máy bay. Danh mục hỗ trợ của Paris còn bao gồm một hệ thống radar có khả năng phát hiện tên lửa đạn đạo.

Các đối tác khác hỗ trợ UAV, đạn dược và phòng không

Đan Mạch xác nhận dành 200 triệu euro (219 triệu USD) cho lĩnh vực phòng không của Ukraine. Gói hỗ trợ quốc phòng riêng trị giá 645 triệu euro (707 triệu USD) được Copenhagen công bố ngày 10/11 sẽ được sử dụng để mua UAV tấn công, UAV đánh chặn, đạn dược cho F-16 và các trang thiết bị thông qua cơ chế PURL.

Hà Lan công bố gói hỗ trợ mùa Đông trị giá 500 triệu euro (548 triệu USD), đồng thời tiếp tục đóng góp cho cơ chế PURL và sáng kiến Drone Line của Ukraine.

Tây Ban Nha đưa ra gói viện trợ trị giá hơn 400 triệu euro (439 triệu USD), bao gồm UAV và đạn pháo, đồng thời lên kế hoạch cung cấp tên lửa cho hệ thống IRIS-T.

Canada cam kết bổ sung 45 triệu CAD (31 triệu USD) cho Sáng kiến Đạn dược của CH Czech nhằm hỗ trợ mua tên lửa phòng không và đạn pháo.

Thụy Điển công bố gói viện trợ trị giá khoảng 71 triệu USD, bao gồm các khoản đóng góp cho sáng kiến của CH Czech và cơ chế PURL.

Phần Lan xác nhận hai gói hỗ trợ với tổng trị giá 291 triệu euro (319 triệu USD), trong đó có trang thiết bị phòng không. Bồ Đào Nha cam kết đóng góp 50 triệu euro (55 triệu USD) cho cơ chế PURL, còn Luxembourg dự kiến đóng góp 25 triệu euro (27 triệu USD) trước cuối năm nay.

Litva cam kết viện trợ quân sự 250 triệu euro (274 triệu USD) cho Ukraine trong năm 2027. Estonia cũng cam kết dành ít nhất 0,25% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) để hỗ trợ Kiev trong năm tới.

Tổng thống Zelensky đề nghị các đồng minh chia sẻ tên lửa

Phát biểu trực tuyến tại hội nghị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất các đồng minh chuyển giao tên lửa đánh chặn Patriot và IRIS-T từ kho dự trữ hiện có cho Kiev. Đổi lại, Ukraine sẽ cung cấp tên lửa thay thế theo các đơn đặt hàng đã ký sau khi quá trình sản xuất hoàn tất.

Ông Zelensky cũng đề nghị các đối tác cung cấp thêm 40 máy bay F-16, cho rằng số máy bay hiện có của Ukraine phải dành nhiều thời gian trên mặt đất để sửa chữa và bảo dưỡng, ảnh hưởng đến khả năng duy trì hoạt động.

Về phía Nga, Moskva nhiều lần phản đối việc các nước phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, cho rằng động thái này làm gia tăng nguy cơ đối đầu và kéo dài cuộc xung đột thay vì tạo điều kiện cho giải pháp ngoại giao. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 31/10 cho rằng, việc phương Tây tiếp tục viện trợ quân sự, trong đó có các hệ thống Patriot, gây trở ngại cho quá trình chuẩn bị đàm phán. Nga cũng nhấn mạnh các lợi ích an ninh của nước này cần được tính đến trong bất kỳ thỏa thuận giải quyết xung đột nào.