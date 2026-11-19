Đối với một quốc gia có lãnh thổ trải dài qua nhiều múi giờ như Nga, vận tải hàng không là phương tiện quan trọng để kết nối các căn cứ quân sự.

Đường bộ và đường sắt có thể vận chuyển khối lượng hàng hóa lớn, nhưng thời gian di chuyển thường kéo dài, đặc biệt khi điểm đến nằm xa mạng lưới giao thông chính.

Trong bối cảnh đó, Il-76 đảm nhiệm nhiệm vụ đưa người và trang thiết bị đến những khu vực cần triển khai nhanh.

Máy bay có thể vận chuyển binh sĩ, xe quân sự, phụ tùng, đạn dược và hàng hóa hậu cần. Với những phiên bản có tải trọng tiêu chuẩn khoảng 40 tấn, Il-76 cho phép đưa một lượng lớn vật tư đến căn cứ tiếp nhận trong một chuyến bay.

Các phiên bản mới như Il-76MD-90A có khả năng mang tải trọng tối đa khoảng 60 tấn theo thông số của nhà sản xuất.

Trong hoạt động thường ngày, nhiệm vụ của Il-76 không chỉ là vận chuyển lực lượng chiến đấu. Máy bay còn hỗ trợ luân chuyển nhân sự, đưa thiết bị bảo dưỡng đến căn cứ xa, vận chuyển hàng cứu trợ và sơ tán người bị thương.

Khả năng sử dụng nhiều loại sân bay giúp dòng máy bay này có thể phục vụ những địa bàn có hạ tầng hạn chế hơn so với yêu cầu của máy bay vận tải thương mại lớn.

Il-76 cũng có vai trò trong các hoạt động triển khai lực lượng ra nước ngoài. Khi Nga cần đưa nhân lực và thiết bị đến một căn cứ hoặc khu vực hợp tác quân sự ở xa, máy bay vận tải hạng nặng giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị.

Tuy nhiên, hiệu quả của hoạt động này phụ thuộc vào quyền tiếp cận sân bay, thỏa thuận bay qua không phận và khả năng bảo đảm nhiên liệu, bảo dưỡng tại điểm đến.

Một lợi thế khác là khả năng phối hợp với các phương tiện vận tải khác. Il-76 đảm nhiệm chặng đường không dài, sau đó hàng hóa có thể được chuyển tiếp bằng xe tải, tàu hỏa hoặc trực thăng.

Cách tổ chức này tạo thành mạng lưới hậu cần nhiều tầng, trong đó vận tải cơ đảm nhiệm khâu đưa hàng hóa đến gần khu vực cần thiết.

Dù vậy, Il-76 không thể hoạt động tự do trong vùng trời bị kiểm soát chặt chẽ bởi đối phương.

Máy bay vận tải lớn, tốc độ và khả năng cơ động thấp hơn chiến đấu cơ, nên cần được bảo vệ khi thực hiện nhiệm vụ trong môi trường nguy hiểm. Các căn cứ tiếp nhận cũng phải được bảo vệ trước nguy cơ tấn công bằng tên lửa và UAV.

Trong chiến tranh hiện đại, giá trị của Il-76 vì thế phụ thuộc không chỉ vào tải trọng, mà còn vào khả năng bảo vệ mạng lưới hậu cần và duy trì an toàn cho tuyến vận tải.