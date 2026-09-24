iPhone Duo sẽ thay đổi cuộc đua smartphone màn hình gập?

Sau nhiều năm đứng ngoài cuộc đua smartphone màn hình gập, Apple đã chính thức bước vào sân chơi này với iPhone Duo.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở thiết kế hai màn hình, cho phép thiết bị chuyển đổi giữa dạng smartphone truyền thống và không gian hiển thị lớn hơn khi mở ra. Sự xuất hiện của iPhone Duo đưa Apple vào cuộc cạnh tranh trực tiếp với những nhà sản xuất đã có nhiều năm phát triển điện thoại gập.

Samsung hiện đã xây dựng vị thế đáng kể với dòng Galaxy Z Fold, trong khi Google và nhiều nhà sản xuất Trung Quốc cũng liên tục mở rộng danh mục smartphone màn hình gập. Vì vậy, sự xuất hiện của Apple không chỉ bổ sung thêm một sản phẩm mới, mà còn đưa hệ sinh thái iPhone vào một phân khúc vốn đã có sự cạnh tranh ngày càng gay gắt./.