Hai lỗ nhỏ trên phích cắm điện có tác dụng gì? Hoá ra rất nhiều người không biết công dụng thật sự

Lỗ nhỏ trên chấu phích cắm được thiết kế để làm gì?

Ở một số loại phích cắm, các lỗ trên chấu kim loại được tạo ra nhằm tương tác với cấu tạo bên trong ổ điện. Khi phích cắm được đưa vào ổ, bộ phận tiếp xúc của ổ có thể tác động vào khu vực này, góp phần giữ chấu ở vị trí ổn định.

Thiết kế này có nguồn gốc từ quá trình phát triển của phích cắm điện. Một số tài liệu kỹ thuật cho biết nhà phát minh người Mỹ Harvey Hubbell Jr. từng đưa ra ý tưởng sử dụng phần lõm trên chấu cắm để tương tác với các bộ phận bên trong ổ điện.

Qua thời gian, cấu tạo này được cải tiến thành những lỗ xuyên trên chấu kim loại và xuất hiện trên nhiều mẫu phích cắm. Tuy nhiên, không phải tất cả phích cắm hoặc ổ điện đều sử dụng cùng một cơ chế. Cấu tạo thực tế còn phụ thuộc vào tiêu chuẩn kỹ thuật và thiết kế của từng sản phẩm.

Hỗ trợ duy trì tiếp xúc ổn định với ổ điện

Một trong những yêu cầu quan trọng của kết nối điện là chấu cắm phải tiếp xúc ổn định với phần tiếp điện bên trong ổ cắm. Nếu điểm tiếp xúc bị lỏng, điện trở tại vị trí này có thể tăng, từ đó khiến khu vực tiếp xúc nóng lên trong quá trình sử dụng.

Trong trường hợp nghiêm trọng, hiện tượng tiếp xúc kém có thể gây phát nhiệt hoặc tia lửa điện, làm ảnh hưởng đến lớp nhựa xung quanh ổ cắm và tăng nguy cơ mất an toàn.

Vì vậy, những chi tiết tưởng như rất nhỏ trên phích cắm có thể liên quan đến cách sản phẩm được giữ và tiếp xúc với ổ điện. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng chỉ cần có lỗ trên chấu cắm thì phích điện sẽ luôn được cố định chắc chắn. Độ ổn định còn phụ thuộc vào chất lượng ổ cắm, độ đàn hồi của bộ phận tiếp điện và tình trạng của cả hai thiết bị.

Có thể dùng để khóa phích cắm trong một số trường hợp

Ngoài chức năng liên quan đến cấu tạo ổ cắm, những lỗ nhỏ trên chấu phích điện còn có thể được tận dụng trong một số tình huống đặc biệt.

Với một số thiết bị hoặc môi trường làm việc có yêu cầu kiểm soát nguồn điện, lỗ trên chấu có thể được sử dụng để luồn chốt hoặc cơ cấu khóa. Mục đích là ngăn phích cắm được đưa vào ổ điện trong thời gian thiết bị đang được bảo trì hoặc sửa chữa.

Cách làm này tạo ra một biện pháp kiểm soát vật lý, giúp hạn chế tình trạng thiết bị bất ngờ được cấp điện khi có người đang thao tác. Tuy nhiên, đây không phải chức năng bắt buộc của mọi loại phích cắm gia dụng và không nên tự ý sử dụng chấu cắm theo cách khác với hướng dẫn của nhà sản xuất.

Vì sao nhà sản xuất vẫn tạo lỗ trên chấu kim loại?

Ngoài các yếu tố liên quan đến thiết kế và sử dụng, việc tạo lỗ trên chấu kim loại còn có thể mang lại một số lợi ích trong quá trình sản xuất.

Mỗi chiếc phích cắm chỉ sử dụng một lượng kim loại rất nhỏ, vì vậy phần vật liệu được tiết kiệm từ một lỗ đơn lẻ không đáng kể. Tuy nhiên, khi sản xuất hàng loạt với số lượng lớn, việc giảm một phần vật liệu trên mỗi sản phẩm có thể giúp tối ưu chi phí nguyên liệu.

Bên cạnh đó, tùy từng thiết kế, khu vực này cũng có thể được nhà sản xuất tận dụng để phục vụ việc gia công, kiểm tra hoặc gắn một số bộ phận phụ trợ.

Do đó, không nên quy tất cả phích cắm có lỗ trên chấu về một công dụng duy nhất. Cùng một chi tiết nhưng mục đích cụ thể có thể khác nhau tùy tiêu chuẩn và thiết kế sản phẩm.

Hai lỗ này có phải bộ phận chống điện giật?

Câu trả lời là không nên hiểu theo cách này.

Các lỗ trên chấu phích cắm không phải là thiết bị bảo vệ chống điện giật và cũng không thay thế cho hệ thống nối đất. Đối với những thiết bị có yêu cầu tiếp địa, chức năng bảo vệ vẫn phải được thực hiện thông qua dây dẫn và hệ thống tiếp đất theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

Người dùng cũng không nên tự ý khoan thêm lỗ, bẻ chấu hoặc sửa đổi phích cắm để phù hợp với một loại ổ điện khác. Việc thay đổi cấu tạo ban đầu có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp xúc và làm tăng nguy cơ xảy ra sự cố điện.