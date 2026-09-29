Apple tung bản vá iOS 27.0.1 giải quyết sự cố Face ID và lỗi treo máy trên iPhone 18 Pro

Chỉ hai tuần sau khi chính thức phát hành hệ điều hành iOS 27, Apple đã tung ra bản cập nhật iOS 27.0.1 dành cho người dùng iPhone trên toàn cầu. Trọng tâm của gói cập nhật lần này tập trung khắc phục sự cố hệ thống xác thực sinh trắc học và hiện tượng máy tự khởi động lại bất thường trên thế hệ điện thoại mới nhất.

Apple phát hành iOS 27.0.1

Cơ chế khắc phục sự cố Face ID và hiện tượng tự khởi động lại

Theo tài liệu phát hành chính thức, iOS 27.0.1 ưu tiên xử lý tình trạng hệ thống Face ID hoạt động không ổn định trên bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Trước khi bản vá xuất hiện, nhiều người dùng phản ánh thiết bị từ chối nhận diện khuôn mặt khi mở khóa các ứng dụng quan trọng. Quá trình xử lý lỗi xác thực sinh trắc học kéo dài dẫn đến hiện tượng treo hoàn toàn hệ thống và buộc phần cứng phải tự khởi động lại.

Thêm vào đó, bản nâng cấp mới cũng loại bỏ tình trạng thiết bị báo Face ID không khả dụng ngay trong các bước thiết lập cấu hình ban đầu. Tính năng yêu cầu sự chú ý của người dùng khi quét khuôn mặt cũng được tinh chỉnh để tăng độ chính xác trong nhiều góc nhìn khác nhau.

iOS 27.0.1 sửa các lỗi liên quan đến Face ID của dòng iPhone 18 Pro

Thế hệ iPhone 18 Pro đánh dấu bước chuyển đổi kỹ thuật khi Apple lần đầu trang bị cụm camera hồng ngoại ẩn dưới tấm nền màn hình. Dù chưa có tuyên bố chính thức về việc cấu trúc phần cứng mới này có xung đột với thuật toán nhận diện hay không, Apple đã nhanh chóng cung cấp bản sửa lỗi phần mềm theo đúng cam kết.

Tinh chỉnh thuật toán camera và phản hồi cảm ứng

Bên cạnh bảo mật sinh trắc học, iOS 27.0.1 còn can thiệp sâu vào bộ xử lý hình ảnh của dòng thiết bị cao cấp. Cụ thể, bản vá loại bỏ hiện tượng sai lệch màu sắc khi người dùng chụp ảnh ở mức phóng đại thu phóng 2x. Hiện tượng này xuất hiện trên một số lượng nhỏ máy iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max khi camera hoạt động ở khẩu độ f/1.48 trong điều kiện ánh sáng đặc biệt.

Ở khía cạnh giao diện, Apple xử lý dứt điểm lỗi đơ cảm ứng xuất hiện trong quá trình vuốt chạm đa nhiệm. Trước đó, thao tác kéo mở đồng thời Trung tâm thông báo và Trung tâm điều khiển có thể làm màn hình ngừng phản hồi.

Bản cập nhật iOS mới nhất sửa nhiều lỗi quan trọng

Khả năng tương thích và các phiên bản hệ điều hành đi kèm

Dù mục tiêu cốt lõi của iOS 27.0.1 hướng đến xử lý vấn đề phần cứng mới trên dòng iPhone 18 Pro, bản vá vẫn được phát hành đồng loạt cho toàn bộ các thế hệ thiết bị tương thích với iOS 27. Người dùng có thể cập nhật thông qua phương thức OTA trực tiếp trên máy bằng cách vào mục Cài đặt, chọn Cài đặt chung và nhấn vào Cập nhật phần mềm.

Song hành cùng iOS 27.0.1, hãng công nghệ cũng đồng thời công bố iPadOS 27.0.1 cho máy tính bảng và visionOS 27.0.1 cho kính thực tế ảo. Đối với những thiết bị đời cũ không nằm trong danh sách hỗ trợ của iOS 27, Apple tiếp tục cung cấp các bản vá duy trì gồm iOS 26.7.1 và iPadOS 26.7.1 để đảm bảo độ bảo mật liên tục.