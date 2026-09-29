Bế mạc Ngày hội Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2026.

Các đại biểu dự Lễ bế mạc.

Các đại biểu dự Lễ bế mạc.

Ngày hội thu hút hơn 100 cơ quan, đơn vị tham gia; gần 300 đại biểu dự trực tiếp, khoảng 500 lượt khách tham quan và hàng trăm lượt người tham gia trực tuyến. Các diễn đàn, hội nghị chuyên đề tập trung trao đổi về ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông nghiệp, chế biến, truy xuất nguồn gốc; đổi mới mô hình kinh doanh; thiết kế bao bì, xây dựng thương hiệu, truyền thông số và kết nối cung - cầu công nghệ.

Lãnh đạo UBND tỉnh và Sở Khoa học Công nghệ tặng hoa cảm ơn các chuyên gia.

Hoạt động cố vấn chuyên sâu 1-1 có 52 doanh nghiệp, HTX tham gia, với 75 lượt tư vấn trực tiếp; xác định 58 nhu cầu cần tiếp tục theo dõi, hỗ trợ. Qua các phiên làm việc, 24 cặp chuyên gia - doanh nghiệp, HTX thống nhất tiếp tục kết nối sau Ngày hội. Tại Hội nghị kết nối cung - cầu công nghệ và thị trường, bước đầu hình thành 4 cặp kết nối giữa doanh nghiệp, HTX với các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao chứng nhận cho các đơn vị tham gia Ngày hội.

Trong khuôn khổ Ngày hội, 39 gian hàng trưng bày, giới thiệu các kết quả nghiên cứu, sản phẩm, mô hình, giải pháp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tỉnh Sơn La ra mắt Mạng lưới chuyên gia, cố vấn đổi mới sáng tạo tỉnh, tạo thêm kênh kết nối doanh nghiệp, HTX với các chuyên gia, nhà khoa học và tổ chức hỗ trợ.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu bế mạc Ngày hội.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, đồng chí Hà Trung Chiến đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ cùng các sở, ngành, địa phương tiếp nhận, tổng hợp, theo dõi các đề xuất, nhu cầu, sáng kiến và kết nối được hình thành tại Ngày hội; xác định những nội dung có thể triển khai ngay, những vấn đề cần xây dựng thành nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thu hút doanh nghiệp đầu tư hoặc cần tháo gỡ về cơ chế, chính sách. Đồng thời yêu cầu tiếp tục đưa các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp và kết nối từ Ngày hội vào thực tiễn; ưu tiên giải quyết những bài toán đặt ra trong nông nghiệp, chế biến nông sản, du lịch, thương mại, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường và quản trị chính quyền. Đồng thời, đẩy mạnh chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu; khai thác hiệu quả Kho dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu mở của tỉnh.

Các sở, ngành tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, HTX và người dân lựa chọn, ứng dụng công nghệ phù hợp; cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo hộ sở hữu trí tuệ, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu, phát triển thương mại điện tử và mở rộng thị trường. Tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước, viện, trường, chuyên gia, doanh nghiệp, HTX; mở rộng hợp tác với các trung tâm nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ và các địa phương, từng bước xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh theo hướng mở, liên kết và thực chất.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn các chuyên gia, doanh nghiệp, đối tác tiếp tục đồng hành với Sơn La trong hợp tác, chuyển giao công nghệ, đầu tư, phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường; góp phần đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng giải Nhất cho đội Trường THPT Chuyên Sơn La.

Ban Tổ chức trao giải Nhì cho đơn vị Viettel Sơn La và VNPT Sơn La.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các gian hàng tiêu biểu tại Ngày hội.