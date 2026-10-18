Huế chọn lối riêng

Kỳ đài và Quảng trường Ngọ Môn được biến hóa thành “biển ánh sáng” về đêm. Ảnh: NQ

Huế lọt vào danh sách đề cử, nhưng danh hiệu “Thành phố văn hóa hàng đầu châu Á 2026” (Asia’s Leading Cultural City Destination 2026) của giải thưởng World Travel Awards (WTA) cuối cùng được trao vào tháng 9 vừa qua, đã chính thức thuộc về thành phố San Fernando (Philippines). Không chỉ vượt qua Huế, San Fernando còn để lại phía sau những tên tuổi lớn, như Bắc Kinh (Trung Quốc), Kyoto (Nhật Bản) hay Seoul (Hàn Quốc). Ra đời năm 1993, WTA thường được ví như “Giải Oscar của ngành du lịch thế giới”. Huế từng được đề cử ở cùng hạng mục vào năm 2023 và tiếp tục duy trì vị thế trong danh sách đề cử năm 2024 lẫn 2026.

San Fernando sở hữu một biểu tượng văn hóa có tính giải trí cao là lễ hội đèn lồng khổng lồ, kết hợp cùng chiến lược hiện đại hóa trải nghiệm đô thị và tận dụng tối đa sức mạnh của truyền thông số. Thành phố này khéo léo lồng ghép di sản vào đời sống hiện đại, từ dịch vụ trải nghiệm xe ngựa truyền thống miễn phí quanh các khu đô thị mới, đến kết hợp kiến trúc thuộc địa với trung tâm thương mại và ẩm thực địa phương phong phú.

Nếu San Fernando có đèn lồng khổng lồ, thì Huế cũng sở hữu những biểu tượng văn hóa có tính giải trí và trải nghiệm cao. Ca Huế trên sông Hương, sân khấu âm nhạc nước độc bản, là một minh chứng. Thay vì ngồi trong nhà hát, du khách được xuống thuyền rồng, thả hồn theo những điệu hò, lý, nam ai, nam bình giữa không gian sông nước lung linh về đêm, kết hợp thả hoa đăng cầu may mắn. Trải nghiệm này đã được làm mới bằng việc nâng cấp chất lượng thuyền du lịch thành các không gian du thuyền hạng sang, kết hợp ẩm thực cung đình cao cấp và ứng dụng các hiệu ứng ánh sáng LED dọc bờ sông để tăng hiệu quả thị giác.

Chưa dừng lại, Kỳ đài và Quảng trường Ngọ Môn được biến hóa thành “biển ánh sáng” về đêm, làm tâm điểm cho các màn trình diễn công nghệ 3D Mapping hoành tráng, các đại nhạc hội và lễ hội âm nhạc điện tử. Nghệ thuật diều Huế - mệnh danh là “múa rối trên không” - cùng nền ẩm thực đường phố phong phú mang đến những “trải nghiệm vị giác liên tục”... Huế rõ ràng không thiếu chất liệu giải trí đại chúng. Điều thành phố đang hướng tới là kết nối các biểu tượng này thành một chuỗi dịch vụ xuyên suốt để du khách có thể trải nghiệm trọn vẹn khi ghé thăm.

San Fernando cùng nhiều thành phố đoạt giải gần đây thường chọn xu hướng hiện đại hóa trải nghiệm, kết hợp văn hóa truyền thống với các yếu tố giải trí công nghệ cao, phát triển kinh tế đêm bùng nổ và tổ chức các sự kiện lễ hội đại chúng nhằm thu hút tệp khách hàng trẻ quốc tế. Trong khi đó, Huế ưu tiên giữ gìn tính nguyên bản và độ sâu lắng của di sản. Sự hiện đại hóa ở Huế tập trung vào “hạ tầng số” và “trải nghiệm thông minh”, chứ không nằm ở việc xây dựng các công trình giải trí hào nhoáng hay các tổ hợp mua sắm sầm uất bao quanh vùng di tích.

Nói cách khác, Huế không hề đứng ngoài dòng chảy hiện đại hóa, mà đang chọn cho mình một lối đi riêng: Hiện đại hóa một cách thận trọng để tránh làm tổn thương cốt cách di sản. Việc không giành chiến thắng trước San Fernando tại World Travel Awards 2026 không hẳn là sự “thất bại” về mặt chất lượng di sản, mà chủ yếu đến từ sự khác biệt trong tiêu chí bình chọn và chiến lược cạnh tranh của giải thưởng này.