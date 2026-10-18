Hướng tới tính bền vững trong công nghiệp concert và giải trí

Các diễn giả và đại biểu tại hội thảo. (Ảnh: KHÁNH LY)

Hội thảo nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Tổ chức Sự kiện và Triển lãm Việt Nam 2026 (Vietnam Event & Exhibition Week 2026 - VEEW 2026), do Hiệp hội Hội chợ Triển lãm thương mại và Tổ chức sự kiện Việt Nam (VECA) tổ chức, phối hợp thực hiện cùng Công ty trách nhiệm hữu hạn Le Bros, cùng sự tham gia của PLASE Show và WEDTECH Show.

Tham dự hội thảo có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, đạo diễn và chuyên gia nổi tiếng trong ngành giải trí, cũng như đại diện các đơn vị làm sản xuất, tổ chức sự kiện.

Thông qua phiên thảo luận chuyên sâu, hội thảo “Công nghiệp concert và giải trí: Từ bùng nổ đến bền vững” nhìn thẳng vào những quyết định và thách thức thực tế của người làm nghề: phát triển sản phẩm nào, huy động và phân bổ nguồn lực ra sao, phối hợp thế nào để bảo đảm chất lượng và quyền lợi của các bên. Hội thảo hướng tới xác định những điều kiện cốt lõi để ngành phát triển dài hạn và các ưu tiên hành động về thị trường, đầu tư, nhân lực, công nghệ và chuẩn mực tổ chức.

Hội thảo có sự tham gia của các diễn giả gồm ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Company Moderator; đạo diễn sân khấu Phạm Hoàng Nam; Nghệ sĩ Nhân dân Trần Ly Ly, nguyên Cục trưởng Nghệ thuật biểu diễn; đạo diễn Việt Tú, doanh nhân công nghiệp văn hóa; nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Dương Cầm và Tiến sĩ Vladimir Antchak, Trưởng Bộ môn Concert và Giải trí, Đại học Anh Quốc (BUV).

Các diễn giả đã cùng nhau trả lời hai câu hỏi chính: “Làm thế nào để sự quan tâm của khán giả trở thành nhu cầu lâu dài, và thành công của một chương trình trở thành nền tảng cho hoạt động kinh doanh có thể tiếp tục đầu tư, phát triển?” và “Cần tổ chức công việc và phối hợp các bên như thế nào để tạo ra những concert có bản sắc, chất lượng ổn định, an toàn và đủ năng lực phát triển ở quy mô lớn hơn?”

Các diễn giả cũng trao đổi về những cơ hội, thách thức trong quá trình phát triển công nghiệp văn hóa tại Việt Nam. Nhiều ý kiến tập trung vào việc xây dựng định hướng phát triển dài hạn hay khai thác bản sắc văn hóa vùng miền.

Đặc biệt, các diễn giả còn đề cập đến vấn đề hình thành hệ sinh thái dịch vụ và trải nghiệm nhằm nâng cao giá trị kinh tế của các sự kiện biểu diễn. Qua đó, hội thảo đặt ra yêu cầu chuyển từ sự bùng nổ của các concert sang phát triển một ngành công nghiệp giải trí có tính liên kết và khả năng duy trì sức hút bền vững.

Đạo diễn Việt Tú chia sẻ ý kiến tại hội thảo. (Ảnh: KHÁNH LY)

Chia sẻ về sự tác động của concert đối với công nghiệp văn hóa, đạo diễn Việt Tú - doanh nhân công nghiệp văn hóa cho rằng cần xây dựng bộ chỉ số đo đếm cụ thể để đánh giá mức độ hiệu quả của các chương trình nghệ thuật, biểu diễn. Đồng thời, đạo diễn cũng chia sẻ về sự liên kết giữa công nghiệp văn hóa và công nghiệp du lịch và xu hướng trên thế giới về công nghiệp concert. Ngoài những tiềm năng, đạo diễn còn chỉ ra hạn chế về hạ tầng kỹ thuật và địa điểm tổ chức, đặt ra yêu cầu đầu tư đồng bộ để đáp ứng nhu cầu phát triển của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật.

Nghệ sĩ Nhân dân Trần Ly Ly trao đổi tại hội thảo. (Ảnh: KHÁNH LY)

Đưa ra quan điểm về phát triển công nghiệp văn hóa, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Ly Ly - Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Múa Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn đề cập đến giải pháp phân chia các vùng văn hóa để có định hướng phát triển phù hợp với đặc trưng văn hóa mỗi vùng. Ngoài ra, bà nhấn mạnh công nghiệp văn hóa cần tạo ra giá trị kinh tế, đồng thời tăng cường liên kết với các hệ sinh thái khác để mở rộng cơ hội phát triển và nâng cao tính bền vững.

Tiến sĩ Vladimir Antchak đánh giá cao về tiềm năng phát triển tại thị trường Việt Nam. (Ảnh: KHÁNH LY)

Nhận định về tình hình phát triển công nghiệp văn hóa tại Việt Nam, Tiến sĩ Vladimir Antchak - Trưởng Bộ môn Concert và Giải trí, Đại học Anh Quốc (BUV) đánh giá cao về tiềm năng phát triển tại thị trường Việt Nam. Ông cho biết, để khai thác tốt tiềm năng ấy, Việt Nam cần thúc đẩy nhiều hơn các chiến dịch quảng bá văn hóa dân tộc hay những chương trình biểu diễn, nghệ thuật. Ngoài ra, sự kết hợp giữa các nhà đầu tư, nhà tài trợ cũng là điều cần thiết để tạo ra sự liên kết dịch vụ, đem đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Bên cạnh phần thảo luận của các diễn giả, hội thảo còn ghi nhận những câu hỏi góp phần làm rõ nhiều vấn đề về lĩnh vực văn hóa-giải trí. Giải đáp thắc mắc từ khách tham dự, Tiến sĩ Vladimir Antchak cũng đề cập đến vai trò của việc đẩy mạnh hoạt động quảng bá lĩnh vực văn hóa và giải trí. Các chiến lược quảng bá cần được tiến hành để công tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực của ngành nhận được nhiều sự quan tâm.

Qua sự trao đổi của các diễn giả, hội thảo đã mang đến những góc nhìn sâu bên trong từ người làm nghề về phát triển công nghiệp văn hóa tại Việt Nam. Đồng thời, hội thảo cũng mở ra cơ hội nhìn nhận và định hướng các giải pháp phát triển bền vững của công nghiệp văn hóa trong tương lai.