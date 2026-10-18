Đã gắn biển tên đường Giác Viên tại phường Bình Thới, TP.HCM

Đường Giác Viên có chiều dài 415,31m, lộ giới 16m, đoạn từ đường Lạc Long Quân đến chùa Giác Viên

Theo đó, đường Giác Viên có chiều dài 415,31m, lộ giới 16m, đoạn từ đường Lạc Long Quân đến chùa Giác Viên, được đổi từ tên đường Vành Đai Đầm Sen theo Nghị quyết số 380 của HĐND TP.HCM.

Đường Giác Viên đặt tên theo chùa Giác Viên - được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia năm 1988, được bổ sung vào Ngân hàng tên đường và công trình công cộng thành phố theo Nghị quyết số 66/2006/NQ-HĐND ngày 12-12-2006 của HĐND TP.HCM.

Đường Giác Viên đặt tên theo chùa Giác Viên - Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia

Tại kỳ họp thứ 2 HĐND TP.HCM khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) vào ngày 24-7-2025, UBND TP.HCM đã có tờ trình gửi HĐND thành phố về việc đặt tên đường và điều chỉnh lý trình, trong đó đổi tên đường Vành Đai Đầm Sen (P.Bình Thới) thành đường Giác Viên.

UBND phường Bình Thới đã tổ chức Lễ công bố việc đặt tên đường Giác Viên, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng trong công tác quản lý hành chính - đô thị, đồng thời tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa gắn với địa danh Giác Viên trên địa bàn.

UBND phường Bình Thới tổ chức lễ công bố việc đặt tên đường Giác Viên

Nói với Báo Giác Ngộ, Thượng tọa Thích Từ Phát, Trưởng ban Quản trị chùa Giác Viên bày tỏ niềm phấn khởi trước diện mạo mới của khu vực. Tên gọi “Giác Viên” được đặt theo chùa Giác Viên, một di tích kiến trúc nghệ thuật có giá trị tiêu biểu, gắn bó lâu đời với vùng đất Bình Thới, thể hiện sự trân trọng và gìn giữ di sản văn hóa của Phật giáo.

“Từ một tuyến kênh từng gây ô nhiễm, việc đi lại gặp nhiều khó khăn, đến nay khu vực đã được cải tạo, chỉnh trang khang trang, sạch đẹp; góp phần nâng cao chất lượng sống, cải thiện môi trường và mỹ quan đô thị.”, ông Phan Thanh Phong, người dân đang sinh sống trên tuyến đường Giác Viên chia sẻ.