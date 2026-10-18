Ngày hội Đại đoàn kết 2026 tại Fukuoka: Gắn kết cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản

Lãnh sự Nguyễn Thành Trung – Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Ngày 18/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản, đã tổ chức chương trình ra mắt, họp báo giới thiệu “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ 2 tại Fukuoka, Nhật Bản - năm 2026 & Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11."

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, chương trình do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka cùng Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và Gìn giữ văn hóa Việt Nam toàn cầu, Hội Người Việt Nam tại Fukuoka, Hiệp hội Doanh nghiệp xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam tại Kyushu-Nhật Bản và Hội Phụ nữ Việt Nam tại Kyushu-Nhật Bản phối hợp tổ chức.

Ban tổ chức cho biết, với chủ đề “Đại đoàn kết-Hội nhập-Gìn giữ văn hóa Việt-Hướng về đất nước," sự kiện diễn ra trong hai ngày 14-15/11 tại Fukuoka, dự kiến thu hút hàng nghìn người tham dự, gồm cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Kyushu-Okinawa, đại diện các hội đoàn, doanh nghiệp, gia đình Việt-Nhật, bạn bè Nhật Bản và quốc tế.

Phát biểu tại buổi họp báo, Lãnh sự Nguyễn Thành Trung - Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, đánh giá cao sáng kiến và những nỗ lực của Ban tổ chức, các hội đoàn, doanh nghiệp cùng cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Kyushu trong việc tiếp nối, phát triển Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 2.

Nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện đối với công tác cộng đồng và giao lưu nhân dân Việt Nam - Nhật Bản, Lãnh sự Nguyễn Thành Trung khẳng định: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh to lớn của dân tộc Việt Nam, được khẳng định trong đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Hội nghị Trung ương 7 khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, tinh thần đại đoàn kết càng có ý nghĩa thiết thực, giúp bà con gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống, gìn giữ tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc, luôn hướng về quê hương, đất nước, đồng thời hội nhập tích cực và đóng góp cho xã hội sở tại."

Lãnh sự Nguyễn Thành Trung đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng, với sự chung sức, đồng lòng của các hội đoàn, doanh nghiệp và toàn thể bà con, Ngày hội Đại đoàn kết năm 2026 sẽ thành công tốt đẹp, tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và tình cảm gắn bó với quê hương trong cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Năm 2025 đánh dấu lần đầu tiên Ngày hội Đại đoàn kết trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được tổ chức tại Fukuoka. Sự kiện đã trở thành điểm gặp gỡ của các hội đoàn, doanh nghiệp, gia đình và đông đảo người Việt đang sinh sống, học tập, làm việc tại Nhật Bản. Đặc biệt, giá trị lớn nhất của sự kiện không chỉ nằm ở quy mô tổ chức hay những thành tích được ghi nhận, mà còn ở khả năng tập hợp, kết nối và khơi dậy tinh thần của cộng đồng người Việt Nam xa Tổ quốc.

Từ thành công đó, Ngày hội Đại đoàn kết năm 2026 được định hướng phát triển theo hướng mở rộng nội dung, tăng cường tính tương tác và nâng cao hiệu quả giao lưu văn hóa với xã hội sở tại. Nếu mùa đầu tiên tạo dựng một dấu mốc về sự hội tụ của cộng đồng, thì mùa thứ hai hướng tới hình thành một không gian để người Việt không chỉ gặp gỡ, mà còn cùng thực hành, trao truyền và giới thiệu những giá trị văn hóa của dân tộc.

Ban Tổ chức tiến hành Lễ bốc thăm chia bảng Giải bóng đá “Đại đoàn kết Kyushu, Nhật Bản 2026” – một trong những hoạt động thể thao trọng tâm của Ngày hội năm nay. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Theo Ban tổ chức, điểm nhấn của Ngày hội Đại đoàn kết năm 2026 là mô hình “Làng Việt Nam tại Fukuoka” - được xây dựng như một không gian văn hóa Việt Nam thu nhỏ, giới thiệu bản sắc các vùng miền và sự đa dạng văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Thông qua các trại văn hóa được tổ chức theo tỉnh, vùng hoặc chủ đề, khách tham quan có cơ hội tìm hiểu phong tục, trang phục truyền thống, ẩm thực, sản vật địa phương, nghệ thuật dân gian, tiếng Việt và những câu chuyện về quê hương.

Các không gian dự kiến tái hiện sắc màu văn hóa từ vùng Đất Tổ Hùng Vương, Hà Nội, miền quan họ Bắc Ninh đến miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ, qua đó giới thiệu một Việt Nam đa dạng về văn hóa nhưng thống nhất trong bản sắc dân tộc. Đặc biệt, chương trình chú trọng sự tham gia của thế hệ trẻ và các gia đình đa văn hóa Việt-Nhật. Hoạt động trải nghiệm “Hộ chiếu Làng Việt Nam” sẽ khuyến khích trẻ em và khách tham quan khám phá các trại văn hóa, tham gia trò chơi, tìm hiểu tiếng Việt và nhận những dấu ấn lưu niệm trong hành trình trải nghiệm.

Không chỉ tạo ra không gian giới thiệu văn hóa, mô hình này còn hướng tới khuyến khích các hội đoàn, gia đình và cá nhân trực tiếp tham gia sáng tạo nội dung, trở thành những chủ thể gìn giữ và lan tỏa văn hóa Việt Nam tại nước ngoài. Thông qua các hoạt động tương tác, giới thiệu song ngữ và giao lưu cộng đồng, Ngày hội được kỳ vọng góp phần đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng Nhật Bản, tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa người Việt với xã hội sở tại.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Duy Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết nhấn mạnh thành công của sự kiện năm 2025 được tạo nên từ sự đồng lòng của các hội đoàn, doanh nghiệp, bà con cộng đồng và sự đồng hành của cơ quan đại diện Việt Nam tại Fukuoka. Ông nêu rõ: “Không một cá nhân hay một tổ chức nào có thể tự mình làm nên một ngày hội như thế. Chỉ khi chúng ta đứng cùng nhau, chúng ta mới có thể làm nên những điều lớn lao."

Theo ông Nguyễn Duy Anh, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết năm 2026 không nhằm lặp lại thành công của năm trước, mà hướng tới bước phát triển mới, trong đó tinh thần đại đoàn kết gắn liền với trách nhiệm gìn giữ tiếng Việt, văn hóa và bản sắc dân tộc trong các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài. Ông kỳ vọng mỗi hội đoàn, mỗi gia đình, mỗi doanh nghiệp và cá nhân đều có thể đóng góp vào ngày hội bằng những việc làm cụ thể, để cộng đồng cùng tạo dựng một không gian văn hóa Việt Nam sống động giữa lòng Fukuoka.

Ông Nguyễn Duy Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội trả lời câu hỏi của báo giới. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Đặc biệt, ông khẳng định: “Ngày hội Đại đoàn kết không thuộc về riêng Ban tổ chức, không thuộc về riêng Tổng Lãnh sự quán, cũng không thuộc về riêng một hội đoàn nào. Ngày hội này thuộc về tất cả chúng ta. Thông điệp này cũng thể hiện tinh thần xuyên suốt của chương trình năm 2026: Mỗi người góp một nét quê hương."

Tiếp nối thành công của năm 2025, Ngày hội Đại đoàn kết năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo ra một không gian sinh hoạt văn hóa-cộng đồng có chiều sâu, nơi tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc được thể hiện bằng những hoạt động thiết thực, đồng thời góp phần phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong việc kết nối quê hương với nước sở tại./.