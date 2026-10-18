Giẫm đạp tại lễ hội ở Ấn Độ, hơn 40 người thương vong

AP dẫn lời giới chức địa phương ngày 18/10 cho biết, một vụ giẫm đạp tại lễ hội Durga Puja ở bang Tây Bengal, miền Đông Ấn Độ, hôm 17/10 đã khiến ít nhất 19 người thiệt mạng.

"Vụ giẫm đạp xảy ra tại thủ phủ Kolkata của bang vào tối 17/10, khi đám đông gần một pandal - được dựng lên tạm thời để làm nơi đặt bức tượng nữ thần Durga - chạy tìm chỗ trú mưa trong lễ hội Durga Puja. Một số người đã ngã xuống đường, dẫn đến cảnh hỗn loạn và giẫm đạp", cảnh sát thông tin.

Người dân tập trung bên ngoài khi cảnh sát dựng rào chắn tại lối vào một địa điểm trong lễ hội Durga Puja sau một vụ giẫm đạp, ở Kolkata, Ấn Độ, ngày 17/10/2026. Ảnh: AP.

Thủ hiến Suvendu Adhikari, người đã đến thăm bệnh viện nơi các nạn nhân được đưa tới, cho biết 19 người đã tử vong trong vụ giẫm đạp và 25 người đang được điều trị. Ông cũng thông báo sẽ thành lập một Đội Điều tra Đặc biệt do một thẩm phán của Tòa án Tối cao bang đứng đầu để điều tra vụ việc.

Cảnh sát đã tạm giữ một số thành viên ban tổ chức, nhân viên an ninh tư nhân và nhân viên làm nhiệm vụ, đồng thời mở cuộc điều tra về các sai sót trong quá trình kiểm soát đám đông và đảm bảo an toàn.

Khoảng 3.500 pandal đã được dựng lên khắp Kolkata phục vụ lễ hội. Sau vụ giẫm đạp, chính quyền đề nghị tạm thời đóng cửa một số địa điểm thu hút đông người nhất ở Kolkata để đảm bảo an toàn cho du khách.

Trước đó, vào tháng 1/2025, ít nhất 30 người đã thiệt mạng trong vụ chen lấn, giẫm đạp khi hàng chục nghìn tín đồ Hindu đổ xô xuống tắm tại một dòng sông linh thiêng trong lễ hội Maha Kumbh, sự kiện tôn giáo lớn nhất thế giới của người theo đạo Hindu.

Năm 2013, những người hành hương tham dự lễ hội tại một ngôi đền ở bang Madhya Pradesh trở nên hoảng loạn vì lo sợ một cây cầu sắp sập, dẫn đến vụ giẫm đạp. Ít nhất 115 người đã thiệt mạng khi đó.

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Nguồn video: VTV