Kỳ vọng hình thành chuỗi sản xuất khép kín

Chiều 11/10, ông Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, đến thăm công trường Tổ hợp dự án trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao và nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại xã Pờ Tó, động viên doanh nghiệp triển khai dự án.

Dự án do Công ty TNHH Thịnh Phát - Muyuan Gia Lai triển khai, với tổng vốn đầu tư 3.615 tỷ đồng. Tổ hợp kết hợp chăn nuôi heo công nghệ cao với sản xuất thức ăn chăn nuôi, hướng tới hình thành chuỗi sản xuất khép kín tại địa phương.

Tại công trường, ông Thái Đại Ngọc nghe ông Lưu Ba, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Muyuan Việt Nam, và bà Lê Thị Quỳnh Trang, Giám đốc Công ty TNHH Thịnh Phát - Muyuan Gia Lai, báo cáo kế hoạch triển khai dự án.

Đại diện doanh nghiệp cam kết tập trung nguồn lực, phấn đấu hoàn thành xây dựng và khánh thành nhà máy cùng tổ hợp trong vòng 12 tháng.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đánh giá dự án có ý nghĩa đối với định hướng phát triển ngành chăn nuôi theo hướng hiện đại, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, tăng thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu dự án 3.615 tỷ đồng bảo đảm tiến độ, giữ môi trường.

Ông Thái Đại Ngọc đặc biệt đánh giá cao định hướng phát triển kinh tế tuần hoàn của tổ hợp. Theo phương án được giới thiệu, nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn sẽ được tái sử dụng phục vụ tưới cây cho người dân.

Bên cạnh đó, việc liên kết với người dân trồng mì, ngô và thu mua sản phẩm làm nguyên liệu cho nhà máy được kỳ vọng tạo đầu ra cho nông sản, hình thành chuỗi sản xuất gắn hoạt động của doanh nghiệp với sinh kế người dân địa phương.

Để phát huy hiệu quả dự án, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu UBND tỉnh, các sở, ngành và UBND xã Pờ Tó phối hợp quy hoạch, phát triển vùng nguyên liệu mì, ngô phục vụ nhà máy; thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ giữa doanh nghiệp và người dân.

Các cơ quan chức năng, địa phương cần quan tâm tạo điều kiện về giao thông, cấp nước và hạ tầng thiết yếu, đồng thời kịp thời tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp triển khai dự án thuận lợi.

Yêu cầu kiểm soát giá vật liệu, bảo vệ môi trường

Một nội dung được Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai lưu ý là công tác quản lý giá nguyên vật liệu xây dựng trong quá trình triển khai dự án.

Ông Thái Đại Ngọc yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương tăng cường theo dõi, giám sát giá vật liệu, không để xảy ra tình trạng lợi dụng nhu cầu xây dựng tăng để nâng giá bất hợp lý, làm tăng chi phí và ảnh hưởng tiến độ các công trình trên địa bàn.

Đối với nhà đầu tư, lãnh đạo tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm các cam kết, tổ chức thi công đúng tiêu chuẩn, bảo đảm chất lượng công trình và tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Doanh nghiệp cần tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhưng không xem nhẹ chất lượng, sớm hoàn thành và đưa tổ hợp vào hoạt động, góp phần tạo việc làm, phát triển sản xuất và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân địa phương.