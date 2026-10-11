Tuyên Quang có 1 cá nhân đoạt giải Hội thi Tin học cán bộ, công chức trẻ toàn quốc

Bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang Đặng Quang Tuấn đoạt giải Khuyến khích tại Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ 10.

Hội thi năm nay có sự tham gia của đông đảo lực lượng cán bộ, công chức, viên chức trẻ trên cả nước, được chia thành 4 bảng thi đua theo cấp quản lý và lĩnh vực chuyên môn. Trong đó, Bảng A dành cho cấp xã, phường, thị trấn; Bảng B dành cho cấp tỉnh, thành phố; Bảng C dành cho khối các bộ, ngành Trung ương; Bảng S dành cho cán bộ phụ trách chuyên môn công nghệ thông tin (cho phép thi nhóm tối đa 5 người). Các bảng A, B, C thi theo hình thức cá nhân.

Kết thúc, Ban tổ chức đã trao 4 giải Nhất, 14 giải Nhì, 19 giải Ba và 53 giải Khuyến khích cho các thí sinh cá nhân đoạt giải.

Tỉnh Tuyên Quang có đồng chí Đặng Quang Tuấn, Bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng, Bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang đoạt giải Khuyến khích tại bảng B.

Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc là hoạt động thường niên nhằm thúc đẩy phong trào học tập, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ. Qua đó, góp phần nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ trẻ, tạo động lực thúc đẩy cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.