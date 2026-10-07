Hồi hương quy án
Nguyễn Thị Hằng (1986, trú xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên) có hành vi tổ chức cho các công dân Việt Nam trốn đi Hàn Quốc lao động trái phép và đối tượng đã bỏ trốn ra nước ngoài nên bị Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định truy nã.
Thời gian qua, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để vận động, thuyết phục đối tượng Hằng tự nguyện trở về đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.Ngày 6-10,Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã vận động thành công đối tượng truy nã Nguyễn Thị Hằng từ Hàn Quốc quay về Việt Nam để đầu thú.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/hoi-huong-quy-an-post359042.html