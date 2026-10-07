Hồi hương quy án

Dù hơn 142,5 nghìn tỷ đồng tiền thuế đã được giải quyết hoàn kịp thời để tiếp sức về dòng vốn cho doanh nghiệp, song tình trạng gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng vẫn diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi. Ngành Thuế tiếp tục siết chặt công tác quản lý hoàn thuế nhằm ngăn chặn gian lận, qua đó bảo vệ uy tín cho doanh nghiệp làm ăn chân chính.