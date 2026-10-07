Chở thuê khí cười, bị khởi tố về tội 'Vận chuyển hàng cấm'

Trước đó, hồi 21 giờ 30 phút ngày 5.7.2026, tại đoạn đường liên thôn cách đường Quốc lộ 18C khoảng 300m hướng vào trong nội địa, thuộc thôn Nà Pò, xã Hoành Mô, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô chủ trì phối hợp với Công an xã Hoành Mô phát hiện xe ô tô BKS 14K-222.96 do Lạc A Chương điều khiển.

Đối tượng Lạc A Chương tại cơ quan công an

Tiến hành kiểm tra phát hiện trong xe ô tô trên có 50 bao tải mỗi bao chứa 4 bình khí, tổng cộng là 200 bình chứa khí cười (Khí N2O). Tại thời điểm kiểm tra, Lạc A Chương không xuất trình được giấy tờ liên quan đến toàn bộ số khí cười (khí N2O) trên.

Lạc A Chương khai nhận chở thuê cho 1 người phụ nữ (không biết họ tên, địa chỉ cụ thể) từ thôn Nà Pò, xã Hoành Mô xuống xã Tiên Yên, Quảng Ninh để lấy tiền công là 3.000.000 đồng. Xét thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Tổ tuần tra đã yêu cầu Lạc A Chương đưa phương tiện xe ô tô cùng toàn bộ số hàng hóa trên về Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô để xác minh làm rõ.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Lạc A Chương để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.